Ocurrió en la avenida Eva Perón y Puan. (Google Street View)

Dos jóvenes músicos que tocaban en una plaza situada la avenida Eva Perón y Puan, del barrio porteño de Parque Chacabuco, fueron víctimas de un tirador que continúa prófugo. El acusado les disparó con un rifle de aire comprimido hasta que dejaron de tocar sus instrumentos y escapó.

Los integrantes de una banda llamada Unión de Sikus del barrio de Flores fueron heridos mientras ensayaban. Uno de las víctimas recibió un disparo en el muslo, después uno en la axila y luego otro en el mentón. El siguiente afectado recibió un tiro en su axila. "Dejaron de tirar cuando tocamos de parar", dijo uno de ellos.

Los heridos fueron asistidos en el Hospital Álvarez.

Las víctimas desconocen de dónde vino la lluvia de balines y la policía se negó a tomar la denuncia. "El policía de guardia en el Parque nos recomendó no hacer la denuncia porque 'no saben quién disparó los balines' y que él 'no se iba a poner a tocar todos los timbres'", contaron.

Estaban ensayando cuando fueron atacados.

Los heridos fueron atentidos en el Hospital Álvarez y, luego solicitar denunciar el hecho durante reiteradas ocasiones, lograron hacerlo en la Comisaría 12.