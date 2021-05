En el barrio de Villa Caraza, partido de Lanús, desde hace 24 horas que no se sabe nada de Candela Pregó de 16 años. Sus padres, Pamela y Daniel sostienen que su hija habría sido secuestrada por su expareja identificado como José Ramírez.

En diálogo con Crónica HD, Pamela dijo que ya hizo la denuncia por la desaparición de Candela, y pide ayuda para encontrarla. La mujer relató que su hija salió a sacar la basura y "una vecina vio como la agarraron y la metieron adentro del coche". A su vez, puntualizó que la misma vecina reconoció que Ramírez, el exnovio de la chica, era el chofer del vehículo.

"Lo único que pido es que me devuelva a mi hija. La tienen en algún lugar en donde venden droga", exclamó Pamela.

.

Además, según contó los problemas con el exnovio de la joven, comenzaron cuando ella advirtió que el chico se drogaba y que era "soldadito narco".

Por su parte, el supuesto secuestrador José Ramírez sostiene que no tiene nada que ver con la desaparición de Candela. "Yo no soy ningún secuestrador yo ya me presenté en tres comisarías", escribió en un descargo que hizo por Facebook, y remarcó que el escrache que hizo la mamá de Candela "es todo mentira". "Candela mi novia me contó algo que el padrastro hizo mal, y la mamá no le creyó. Apenas me contó eso yo hablé con la mamá, y ella no le creyó, por eso me echó y me fui".

Al finalizar el texto, el acusado escribió: "Entonces dejen de decir que secuestre a Cande, porque donde ella corre peigro es en la casa".

La mamá de Candela, la joven desaparecida, habló con Crónica HD: