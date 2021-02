Dos adolescentes de 17 y 15 años irán a juicio por el crimen de Ee Lee, una mujer de 36 años salvajemente violada y golpeada hasta la muerte por un grupo de hasta 11 menores. Ocurrió en Wisconsin, Estados Unidos.

Kamale Lewis, de 17 años, y Kevin Spencer, de 15 años, habían filmado el abuso al que sometieron a la mujer. Ahora este video sirvió de prueba clave en la imputación contra los jóvenes.

Los adolescentes atacaron a la mujer en un parque, la arrastraron bajo un árbol, abusaron de ella y la mataron. La víctima fue encontrada medio desnuda y casi sin respirar cerca de un estanque en Milwaukee, Wisconsin, y falleció días más tarde en el hospital por un traumatismo en la cabeza.

.

Ambos enfrentan cargos de homicidio intencional en primer grado. Investigadores sostienen, además, que en las imágenes de la zona se puede ver a 11 jóvenes que salen del parque, entre los cuales se encuentra Lewis.

Una de las últimas imágenes de Lee con vida. Fuente: Fox6

Un socio de los acusados, que había sido visto en las imágenes con ellos, llamó al 911. Fiscales sostienen que luego brindó una "declaración detallada” y afirmó que Spencer y Lewis golpearon a la víctima y la forzaron a realizar actos sexuales. Asimismo, confesó haber visto el video en el teléfono de Lewis, en el que se ve cómo la pareja golpea a la mujer tirada en el suelo.

Otro joven dijo que vio a Lewis “golpeándola con ramas de árboles y en la cara” y que Spencer también la golpeó. “Spencer le dijo a Kamare que la pusiera en el agua y Kamare la estaba arrastrando al agua”, declaró el testigo a la Policía.

El joven dijo que las imágenes que Lewis había grabado le habían llegado por Facebook Messenger. Meses más tarde, su madre dijo a la Policía que había encontrado más imágenes en su viejo iPhone, donde podía verse a “dos niños golpeando a una dama” con “muchos otros niños pequeños alrededor”.

.

Según los fiscales del caso, Spencer confesó al testigo que junto a Lewis golpearon y violaron a la víctima. Este último había intentado "restar importancia a su papel en el incidente" y dijo a los investigadores que Spencer y los demás jóvenes fueron quienes más la habían golpeado.

Incluso llegó a decirles que la víctima "se ofreció voluntariamente para tener relaciones sexuales con el acusado y otros presentes" antes de que la golpearan y asesinaran salvajemente.

El joven admitió haber golpeado y violado a la mujer, además de haberla abandonado muerta cerca del estanque sin intentar ayudarla. Dijo que no sabía que seguía viva y que “realmente no se preocupaba por ella porque no es alguien a quien conoce personalmente”.

.

El ADN de los dos adolescentes fue encontrado en el cuerpo de la víctima y en su chaqueta, sosiene la denuncia penal.

En diálogo con la estación de noticias WITI, Nancy, hermana de Lee, expresó su angustia por el brutal crimen de Ee: “Duele tanto, ¿sabes? Realmente me duele. Solo quiero justicia para ella. Eso es todo lo que quiero. Ella no merece morir de esa manera”.

La fianza por el crimen es de 300.000 dólares para Spencer y 275.000 para Lewis. En caso de ser declarados culpables, deberán pasar hasta 60 años en prisión.