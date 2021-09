Dos años preso y era inocente. Un hombre que había sido bautizado por la policía como "El Patrón de Moreno", tras ser detenido en 2019 como presunto líder de una narcobanda que comercializaba droga en esa localidad bonaerense, fue absuelto por un tribunal oral que ordenó su inmediata libertad, tras un juicio en el que se determinó que existieron irregularidades en el procedimiento en el que fue apresado. La absolución de Silvio Gastón Canteros (39) fue dictada por el juez federal Héctor Sagretti, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Martín, quien ahora deberá resolver un pedido del fiscal del juicio para que se investigue a los policías que participaron de los operativos de detención. Canteros, bautizado por los policías ante los medios como "El Patrón de Moreno", recuperó su libertad tras dos años preso en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. Fue acusado de los delitos de infracción a la ley de drogas, falsificación de documentos y tenencia de armas de fuego sin la debida autorización. El fiscal de juicio, Marcelo García Berro, no acusó a Canteros ante el TOC 1, y argumentó su decisión en una serie de fallos en la etapa de investigación y durante el procedimiento por el cual Canteros fue detenido. Hubo contradicciones en las declaraciones de los policías que intervinieron y el video enviado a la prensa estaba editado con imágenes que no correspondían a ese allanamiento. No existieron escuchas telefónicas que vincularan a Canteros con la venta de droga y la orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón para realizar los 15 allanamientos tenía los mismos errores ortográficos que el pedido realizado por la policía. Canteros fue apresado junto con otras nueve personas en agosto de 2019 en su vivienda, situada en la localidad de La Reja, partido de Moreno, llamada Quinta Nápoles, en semejanza con la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín. Según dijeron las fuentes policiales, en el momento de ser detenido, Canteros llevaba puesta una cadena de oro con un dije del fusil de asalto soviético AK-47 y en su vivienda incautaron 14 armas de fuego , entre ellas, una pistola dorada. Esa pistola dorada era sólo una réplica de 9 milímetros que funciona con aire comprimido y que el acusado solía exhibir en redes sociales.