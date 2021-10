E n el marco de un doble crimen con sello mafioso, los cadáveres de dos jóvenes de 22 y 18 años ejecutados a balazos fueron encontrados en un camino rural de la periferia oeste de Rosario, junto a una nota con un mensaje de los presuntos autores.

Fuente policiales y judiciales informaron que el hallazgo se produjo en un camino rural de tierra, ubicado entre la avenida Uriburu y Las Palmeras, en el límite oeste entre la ciudad de Rosario y la localidad de Pérez, consignaron a Télam las fuentes, que detallaron que el mensaje señalaba "Con la mafia no se jode". Alertados por un llamado al 911, una patrulla policial arribó al lugar y encontró los dos cuerpos de dos jóvenes, identificados como Brian Molina (22) y Dylan Joaquín Valenti (18), tirados uno al lado del otro con signos de haber sido asesinados a balazos. A metros de los cadáveres había un auto Volkswagen Suran gris con las puertas abiertas. "Los cuerpos presentan heridas de armas de fuego, todos disparos a corta distancia, y en la escena del crimen se encontró una nota escrita a mano en un papel que dice: Con la mafia no se jode", precisó el fiscal a cargo del caso, Alejandro Ferlazzo. En una conferencia de prensa que brindó en el lugar del hallazgo, el funcionario detalló que ambas víctimas "presentan disparos en la zona superior del cuerpo y cabeza; uno tiene tres y el otro, dos". Sobre la mecánica del doble crimen, añadió: "Vinieron a este lugar en el auto de uno de ellos y creemos que los hicieron bajar para ejecutarlos". Por su parte, el padre de Brian Molina, quien se identificó ante la prensa como Ramón, dijo profundamente conmovido que su hijo salió de su casa y ya no contestó llamadas ni envió mensajes. "Es un chico que no tiene problemas con nadie", agregó. Por la mecánica del hecho, la principal pista es que se trata de un hecho de características mafiosas, aunque la investigación recién comienza.