Los investigadores del crimen de un skater de 17 años, quien fue hallado muerto de una puñalada y con golpes en la localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo, identificaron a dos sospechosos que aún no pudieron ser localizados y trabajan sobre la pista de un ataque vinculado a la venta de drogas.



Para orientar la pesquisa fueron clave los testimonios de seis amigos de Brian Gómez, quienes aseguraron que la víctima comercializaba drogas y que había sido amenazada por haberse quedado con marihuana.



En base a esos dichos y a algunas evidencias obtenidas en la escena del crimen, entre ellas imágenes captadas por una cámara de seguridad, el fiscal de Morón a cargo de la causa, Claudio Ovideo, dispuso una serie de allanamientos, aunque no logró atrapar por el momento a los acusados.



No obstante, en dos de los domicilios allanados se secuestraron cuatro teléfonos celulares y siete plantas de marihuana, añadieron las fuentes.

.



"Hay un video en el que se ve a Gómez cuando se encuentra con varias personas y en el que se advierte una pelea", detalló un vocero con acceso al expediente.



La principal pista es por el momento la de un crimen cometido en el marco de un conflicto por la venta de drogas, actividad a la que según sus amigos el adolescente se dedicaba, dijeron las fuentes.

El skate y la mochila de la víctima, halladas en el lugar del crimen.



El crimen fue descubierto el sábado a la mañana en un terreno baldío situado en De los Españoles, entre Tasso y Nicasio Oroño, de la localidad de Pontevedra, Merlo, a cinco cuadras de donde vivía la víctima.

.



A simple vista, el cuerpo del adolescente presentaba golpes en el rostro y al menos una cuchillada en el pecho.



Al joven le faltaban las zapatillas, aunque entre sus pertenencias estaban el celular y la billetera y, a pocos metros, su skate.