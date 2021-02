El femicida de Vanesa Carreño fue capturado por dos vecinos del barrio que partieron tras él a caballo y rastrearon por los alrededores. Carlos Soruco era intensamente buscado tras asesinar a puñaladas a su ex pareja y escapar con una mochila en la espalda instantes después, huida que fue captada por las cámaras de seguridad.

Fueron los propios vecinos los que alcanzaron a Soruco en la esquina de Arregui y La Niña, en la vecina localidad de Mariano Acosta, a unas 30 cuadras del lugar del asesinato. Enseguida llegaron agentes del Comando de Patrullas de Merlo, que procedieron a la detención. "Fui yo", aceptó el hombre cuando lo capturaron.

“No me dejaron trabajar, yo quería luchar día y noche por mi hija”, dijo el detenido cuando salía de la comisaría, esposado y con una remera celeste cubriéndole la cabeza, para ser trasladado a la fiscalía.

El femicidio se produjo en la casa donde vivía Carreño, de 29 años, en la esquina de Malacara y Reilly, del barrio de Santa Catalina, en la localidad de Marcos Paz. La víctima se había separado de Soruco hacía tres meses. Sin embargo, el hombre acudió este viernes a la vivienda y le aplicó varias puñaladas en el estómago y el tórax, que le causaron la muerte casi de inmediato.

El crimen fue presenciado por uno de los dos hijos de la pareja. "Papá malo, con cuchillo, agarró a mamá y la mató", alcanzó a decir la niña de cinco años, según contó la familia de Carreño.

"A mí me llamó mi tía, que vive en la localidad de Mariano Acosta, para decirme que mi cuñado la había llamado para decirle que cuide a sus hijos, que él no podía más. No sabía que había matado a mi hermana", contó Soledad Carreño, hermana de la víctima.

Una mujer conocida de la familia dijo que el hombre "siempre le pegaba" a su pareja y que ella se fue a vivir a la casa de sus padres tras haberse separado. Algunos vecinos dijeron haber escuchado a Soruco, de nacionalidad boliviana, diciendo que "se iba a suicidar" mientras se alejaba de la escena. Sin embargo, todo indica que fue apenas una pantalla para que no lo siguieran, ya que permaneció varias horas oculto hasta que los vecinos lo encontraron.

El femicidio es investigado por el fiscal Pedro Illanes, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Mercedes, que ordenó diversas pericias en la escena del crimen y que se realice la autopsia correspondiente. Los voceros judiciales añadieron que no existían antecedentes de denuncias por "violencia de género", aunque algunas versiones señalaban lo contrario.

La casa de Carreño arrastra una historia funesta. El 27 de julio del año pasado, en esa misma vivienda, un grupo de delincuentes mató a balazos a un tío de la joven e hirió a su padre durante un intento de robo.