Dos testigos relataron hoy en el juicio que se le sigue al ciudadano israelí Gilad Pereg por doble homicidio que escucharon gritos de mujer y tres disparos procedentes de su casa el 12 de enero de 2019, 14 días antes de que la tía y la madre del acusado fueran halladas asesinadas y enterradas en un sector del predio que él habitaba en Mendoza.



Se trata de Jorge y Oscar Salinas, padre e hijo, respectivamente, quienes tienen un taller mecánico que linda con la parte trasera del terreno que pertenece a Pereg, situado en la calle Roca al 6000.

Salinas padre recordó ante el jurado popular a cargo del debate que ese día su hijo le dijo "Papi, papi, escuchaste a una mujer diciendo 'no, no', como defendiéndose'" y "luego se escuchan tres disparos".



El testigo recordó además que el acusado, quien desde que fue imputado actúa como si creyera ser un gato, era un hombre "muy bien hablado e inteligente" a quien "jamás" escucharon maullar, como hace cada vez que es convocado por la Justicia, como por ejemplo ayer, en la jornada de inicio del juicio, lo que le valió ser desalojado de la sala de audiencias.



Pereg permanece en la alcaidía del Polo Judicial de Mendoza, siguiendo la audiencia de manera virtual, aunque no se descarta que en algún momento de la jornada la jueza técnica que dirige el debate, Laura Guajardo, lo vuelva a convocar al recinto.



Tras Salinas padre, declaró como testigo su hijo Oscar, quien ratificó haber escuchado los gritos de mujer y los disparos.



Luego, fue convocado ante el jurado el delegado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Alejandro Pelliza, quien reveló que el israelí tenía permiso de tenencia para más de 40 armas de fuego y que para ello fue sometido a todos los controles y estudios que prevé la ley.



Consultado por la defensa del propio Pereg acerca de si no le pareció extraño que el hombre requiriera tantos permisos, Pelliza respondió: "No, porque estaba todo en condiciones".

El juicio continuaba hoy con más testigos y para mañana está previsto que declaren dos efectivos de la Policía Científica que trabajaron en el caso.



El debate comenzó el lunes con la selección de los 12 jurados titulares que deberán establecer si el acusado es culpable de los asesinatos de su madre, Phyria Saroussy (63), y de su tía, Lily Pereg (54), o es inimputable.