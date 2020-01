Fabiana Benítez está conmocionada por el accionar de su hijo de 19 años, quien está detenido por incendiar esta madrugada un complejo habitacional que afectó a alrededor de siete familias en el barrio porteño de La Boca. "Estoy luchando para que quede detenido, reciba rehabilitación y sacarlo de mi vida porque no puedo tenerlo así. Me va a matar", aseguró a Crónica HD.

Todo comenzó en las primeras horas de este jueves cuando el acusado prendió fuego el colchón en una habitación que él ocupaba en un complejo habitacional ubicado en Irala 46, en el barrio porteño de La Boca, donde también viven otras 30 personas y funciona un merendero.

.

La mujer relató a Crónica HD que discutió con su hijo, quien es "adicto a las drogas", "borracho" e intentó "quitárse la vida en dos oportunidades". El joven la golpeó, por lo que tuvo que ser traslada a la guardia por otro de sus descendientes; y en ese momento, el acusado comenzó el incendio que luego se expandió al resto de las viviendas aledañas.

Por el hecho, la Fiscalía Nº31 del fuero Penal, ContravencIonal y de Faltas, a cargo del fiscal Rolero Santurian, imputó al joven en una causa caratulada como " Incendio y Lesiones", por la cual será indagado este viernes.

"Necesito que el Juzgado que tiene a mi hijo lo mande a un centro de rehabilitación y lo ayuden, porque lo estoy pidiendo hace rato. No puedo hacer más nada por él, me golpea. A todos los vecinos, les pido perdón, porque no sé que más hacer", señaló Benítez al borde del llanto.

En total son 30 personas, muchas de ellas menores, quienes resultaron afectadas; y algunos fueron trasladados al Hospital Argerich por inhalación de humo sin revestir gravedad.

Vecinos intentaban recuperar algunas pertenencias (Hernán Nersesian/Crónica).

Los bomberos de la Ciudad recién lograron controlar el fuego cerca de las 9 de la mañana, mientras que el personal de Defensa Civil peritaba el lugar para determinar si es habitable. "Voy a estar de pie acá, peleando por mi casa, no tengo otro lugar donde ir. Soy una mujer enferma y estoy dando la cara por mi hijo", indicó.

Y agregó: "Estoy luchando para que quede detenido, reciba rehabilitación y sacarlo de mi vida porque no puedo tenerlo así. Me va a matar. Puso en peligro la vida de los vecinos y la mía, porque él no sabía si yo estaba o no en la casa. Es triste pero es la verdad".