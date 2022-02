Un nuevo hecho de inseguridad se reportó en la localidad bonaerense Ituzaingó, donde intentaron asaltar a un empresario a punta de pistola para robarle su camioneta. Afortunadamente, los delincuentes huyeron y se fueron con las manos vacías. Según trascendió, es la cuarta vez que este hombre sufre una situación del estilo.

Resulta que Sebastián Vidalle estaba entrando a su domicilio en el mencionado partido y de paso esperando a que su acompañante estacionase su vehículo. Hasta aquí una situación de las más normales. Sin embargo, de pronto, se vio increpado por un grupo de delincuentes, que no dudaron en apuntarle con un arma de fuego.

En medio de todo este episodio, uno de los ladrones obligó a Vidalle a poner las manos en su espalda y luego lo aplastó contra la camioneta. A la par, su colega intentaba arrancar el vehículo, que se encontraba en frente de la vivienda.

El intento de robo tuvo lugar en el partido de Ituzaingó.

Afortunadamente, de pronto el portón se cerró y los delincuentes huyeron. Según comentó el empresario, esta no es la primera vez que se topa con un hecho de inseguridad. “Es la cuarta vez que me roban en la empresa. Tres veces fue con armas. Mi compañía está en Ituzaingó y ya pasó varias veces. Tienen una impunidad total. Me sorprendieron de atrás y me amenazaron con el revólver. Fue muy difícil”, explicó en diálogo con el medio local Momento D.

“Físicamente, estoy bien, pero me da impotencia que suceda esto. Yo solo iba a trabajar. Uno no puede estar pensando las 24 horas que le va a pasar algo. Sucedió en un lugar transitado”, agregó.

Además, recordó cómo comenzó todo el episodio y remarcó la actitud de quienes lo asaltaron. “Todo pasó muy rápido. Me tocó a mí como le pudo haber pasado a cualquier otro. Estos pibes andan por la calle como si nada, es su modus operandi. Sentí que eran capaces de cualquier cosa”,sumó.

Horas después, ya más calmado, realizó otra entrevista, esta vez con TN. Allí reafirmó que ya vivió reiterados robos. “Ya me pasó cuatro veces. Los robos anteriores también habían sido muy violentos, con armas. En 2017 dos personas bajaron de un auto, me dijeron ‘perdieron’ y entraron a robar toda mi casa. Esa vez me tuve que mudar de la zona”, señaló.

“Nadie me garantiza que no va a volver a pasar. Esta vez tuve suerte de que estos tipos se fueron, si no me podrían haber pegado un tiro”, finalizó.

Así intentaron robar una camioneta en Ituzaingó