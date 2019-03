Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Cuatro delincuentes fuertemente armados secuestraron, con fines de robo, a un hombre, de 65 años, quien es propietario de una procesadora de hortalizas, pero resolvieron liberarlo al verse rodeados por los pesquisas policiales que los perseguían.

El dramático suceso tuvo ribetes cinematográficos, porque comenzó en la localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza, y continuó en Lomas del Mirador, en Ramos Mejía y en Haedo. Los hampones, que fugaron, agredieron a balazos a estos servidores públicos, quienes no repelieron el ataque para no herir al rehén, que resultó ileso.

Voceros del departamento judicial de La Matanza revelaron que los hechos, que ocurrieron el miércoles pasado, aunque se conocieron este viernes, empezaron cuando la infortunada víctima, llamada Miguel ángel, de 65 años y residente en Ramos Mejía, abandonó la firma, situada en Almafuerte al 4100, en el cruce con Peribebuy, en San Justo, y subió a su BMW, oportunidad en la que fue interceptado por los individuos, quienes se desplazaban a bordo de un Peugeot 308. Rápidamente dichos malvivientes privaron de la libertad al sexagenario, llevándoselos a él y a su rodado.

No repelieron agresión

Pero la maniobra fue advertida por los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de La Matanza, quienes resolvieron llevar adelante un seguimiento de los delincuentes, que, tras ver que habían sido descubiertos, no dudaron en efectuar disparos contra los pesquisas, que no repelieron el ataque para no herir al rehén.

Momentos después los delincuentes que se desplazaban en el Peugeot 308 perdieron el control de la unidad y chocaron contra otro vehículo al arribar a la esquina de Formosa y Palmar, a tres cuadras de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (la Ruta Nacional 3), en Lomas del Mirador.

Como consecuencia de este motivo, los sujetos se apoderaron de otro automóvil, oportunidad en la que huyeron en este rodado y en el BMW.

Gracias al accionar de los efectivos, los hampones decidieron liberar al damnificado en proximidades de Agustín DElía al 400, entre Coronel Pringles y Necochea, en Ramos Mejía.

Finalmente el BMW apareció abandonado en el cruce de Once de Setiembre y Tronador, en la localidad bonaerense de Haedo, en el partido de Morón.

Servidores públicos de la comisaría de San Justo (1ª Noroeste de La Matanza) realizan diligencias para localizar a los delincuentes.

Autoridades policiales de la Jefatura Departamental de La Matanza se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.