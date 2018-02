Jorge Zonzini, quien se desempeña como vocero oficial de Nahir y de la familia Galarza, indicó que el INAM habría decidido el martes intervenir en el caso por no respetar la integridad física, psíquica y moral de la joven acusada.

Pero a través de un comunicado, y de la confirmación del mismo por vía telefónica, el Instituto Nacional de las Mujeres desmintió esta información y señalaron que esto forma parte de “la mala estrategia” del entorno de Nahir Galarza.

“Esto fue muy mala estrategia de parte de esta persona. Lo único que hizo fue dejar material que tiene que ver con la foto de las desgrabaciones de los WhatsApp. Nosotros como organismo, cualquier cosa que se presenta la recibimos pero de ninguna manera vamos a intervenir en esta causa sin haber tenido acceso al expediente”, explicó la directora Tuñez.

Luego continuó: “Esto forma parte de una estrategia que definió este señor, que ni siquiera es abogado. Como institución nos manejamos con los abogados, independientemente de que podemos recibir a los familiares para contenerlos en esta situación”.

Según Tuñez, desde el INAM se sienten “vulneradas” por el accionar de Zonzini. “Lo que este señor hizo sólo fue entregarnos esta información, a lo cual se le contestó que para que se pueda intervenir necesitamos acceso a la causa y hablar con los abogados. Él no es abogado ni de la familia, ni de la chica. Nos parece una mala estrategia”, remarcó al portal BigBang.

Y concluyó: "El sabrá por qué lo hace. La institución de ninguna manera se compromete en intervenir en la causa si no se tiene el expediente. Nosotros nos tomamos un tiempo para analizar y recién ahí decidimos si intervenimos o no. Me quedé helada cuando vi esto en las redes. No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento”.