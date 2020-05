Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Un ex convicto, de 29 años y que había egresado en 2019 de la cárcel de Campana, fue asesinado a balazos por un sujeto, en un suceso que se registró hoy en la localidad bonaerense de José C. Paz. El criminal huyó y la Justicia cree que el homicida agredió por venganza al ex presidiario.

Voceros del departamento judicial de San Martín afirmaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima fue identificada como Emiliano Nicolás Ramírez, de 29 años.

Según lo revelado por los informantes, el hecho se produjo a las 2.10 en las cercanías del domicilio del ex recluso, en Federico Lacroze al 3600, entre León Tolstoi y Finlay, cuando el asesino, como saldo de un altercado, le efectuó 2 disparos en el tórax.

Momentos después, el joven tuvo que ser trasladado, en un vehículo, al Hospital Rubén Caporaletti, situado en avenida Croacia al 2300, en ese distrito, en el noroeste del conurbano provincial, aunque la víctima pereció a raíz de sus graves heridas y antes de que fuera ingresado al mencionado centro asistencial.

Gracias a los datos que aportaron consternados familiares del muchacho, se determinó que el fallecido era un ex preso acusado de robo, que había salido en 2019 de la Unidad Penitenciaria de Campana, y que mantenía viejas diferencias con el atacante, quien, meses atrás, lo había herido de una cuchillada en las costillas, aunque el episodio no se había denunciado ante la Justicia.

Integrantes de la comisaría 3ª de José C. Paz llevan a cabo diversos procedimientos con el objetivo de dar con el paradero del autor del asesinato.

En la causa, que fue caratulada “Homicidio”, tomó intervención la doctora Marisa Sandra Marino, fiscal de la Unidad Funcional N° 21 de Malvinas Argentinas, dependiente de los tribunales de San Martín.