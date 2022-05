La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó este jueves que "en los próximos días" habrá novedades sobre la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, luego de darse a conocer una carta con un pedido en ese sentido que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le envió al ministro de Economía, Martín Guzmán.



Cerruti señaló que Massa y Guzmán "han conversado en los últimos días" al respecto y que ayer el legislador "insistió con el tema y efectivamente (la adecuación del piso) va a suceder en los próximos días".



En su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada, la portavoz criticó la postura de la oposición al señalar que "otros realizaron campañas para terminar con el impuesto y en cuatro años de gobierno no hicieron nada", pero que la actual administración del presidente Alberto Fernández "se comprometió a subir" el mínimo no imponible de la denominada cuarta categoría "y cumplió".

En su carta a Guzmán, Massa reiteró su solicitud de actualización de manera inmediata del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, luego una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, del que se desprende que "los trabajadores y jubilados alcanzados por el Impuestos a las Ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses".



Al respecto, indicó que en febrero la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por el tributo era de 742.964 y que en abril se había elevado a 847.878, con un 14% de incremento en dos meses. En base a estos datos, Massa planteó que se efectivice de manera inmediata un nuevo piso actualizado de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto.



De esta manera, aseguró, se continuaría dando "sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional".

En 2021, el piso salarial era de $150.000 y fue ajustado a $175.000, lo que permitió que 1,5 millón de trabajadores dejaran de pagar el Impuesto a las Ganancias. Luego, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Poder Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022.



En ese sentido, el presidente de la Cámara baja propuso una suba adicional del piso a partir del cual se paga el impuesto para mantener constante el porcentaje de contribuyentes alcanzados por el tributo, de manera que solo lo paguen el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos.