El famoso ex asaltante de bancos y blindados Luis Alberto “El Gordo” Valor fue sorprendido esta tarde cuando, junto a otros dos individuos, habrían intentado entrar con fines de robo a una vivienda, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, en el partido de Pilar. El ex jefe de la superbanda no quedó detenido, aunque tendrá que presentarse ante la Justicia, en las próximas horas, debido a que había en su contra un pedido de paradero en un caso de asesinato.

Los voceros del departamento judicial de San Isidro revelaron a cronica.com.ar que Valor, de 68 años, y los otros sujetos fueron sorprendidos por los integrantes de la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.) de Pilar a pocos metros de una finca situada en el cruce de Brasil y Egipto, en el barrio Lagomarsino y mientras manipulaban una barreta, con la que presuntamente trataban de forzar el portón de una vivienda.

Trascendió que el grupo se movilizaba en un Fiat Palio Adventure, con el dominio finalizado en 184. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, no se consiguió probar que hubiera una tentativa de asalto en el lugar y por este motivo Valor no fue apresado por los uniformados.

.

Sin embargo, el ex cabecilla de la superbanda tendrá que presentarse ante los funcionarios de la Sala Dos de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Martín, porque en su contra existía, desde el 3 de diciembre pasado, un paradero activo en un expediente penal abierto por homicidio.

Valor, al momento de ser interceptado por las autoridades policiales.

Mientras tanto, otro de los hombres, de 52 años, contaba, desde el 31 de octubre de 2014, con una solicitud de captura en una causa judicial por encubrimiento, a solicitud de los integrantes de la Unidad Funcional de Martínez. El tercer individuo tiene 59 años.

.

Pesquisas policiales del destacamento Lagomarsino investigan lo ocurrido. Intervino en la causa el doctor Germán Camafreitas, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 3 de Pilar, dependiente de los tribunales de San Isidro.

Por F.V.