Nahir Galarza, la joven que confesó haber asesinado a su ex novio a fines de diciembre en Gualeguaychú, escribió una carta desde la cárcel dirigida a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en la que le agradeció por su intervención en la causa.



Horas más tarde, el organismo aclaró que el vocero de la familia de la imputada, Jorge Zonzini, dejó un informe destinado a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), pero que ello “no implica en modo alguno un posicionamiento del INAM frente a la causa”.



En su misiva redactada desde la Comisaría del Menor y la Mujer de la mencionada localidad entrerriana, donde cumple prisión preventiva hasta marzo, Galarza (19) le expresa a María Fabiana Tuñez, titular de la institución, su “agradecimiento eterno” por la supuesta actuación en la causa judicial.



"Le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda”, continúa la chica.



Luego, la carta finaliza: “Para ello el señor Zonzoni, Jorge quien se encuentra a cargo de mi exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, en caso de ser factible queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuera necesario”.



Tras conocerse el escrito, el INAM publicó un comunicado en su página de Facebook en para aclarar la situación, “en virtud de la información imprecisa” que habían reproducido “algunos medios de comunicación”.



En ese sentido, el organismo explica que el pasado 30 de enero Zonzoni se presentó en sus oficinas, “alegando ser el ’manager’ de la familia de Nahir Galarza”, para entregar “una nota y un informe dirigidos a la CONSAVIG”.



En el comunicado de prensa difundido este jueves, el INAM explica que hasta el momento el informe “se encuentra sujeto a análisis por parte de las y los profesionales competentes de este instituto”.



"Dicha recepción de documentación no implica en modo alguno un posicionamiento del INAM frente a la causa, ni debe referirse de la misma una decisión de intervención activa por parte de este organismo”, asegura el mensaje.



Galarza se encuentra detenida desde el 30 de diciembre último luego de confesar que había asesinado a su ex novio, Fernando Pastorizzo (20) el día anterior, en plena vía pública de Gualeguaychú, donde el joven había sido hallado agonizando, con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos.



Si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego la chica se presentó ante la Justicia y confesó su autoría del crimen.



El 16 de este mes la acusada amplió su indagatoria y aseguró que los dos disparos fueron “accidentales” y que en la primera declaración como imputada mintió porque tenía miedo de que culpasen a su padre policía, quien tenía a cargo el arma homicida.



En tanto, el pasado viernes 26 de enero el juez de Garantías de Gualeguaychú, Mario Andrés Figueroa volvió a rechazar en esta jornada un pedido de la defensa para que se revoque la prisión preventiva de Nahir. De esta manera, la joven permanecerá detenida hasta al menos los primeros días de marzo, ya que la medida dispuesta rige por 60 días, a partir del 2 de enero.