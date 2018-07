Queijeiro. Asumió que aún no puede avanzar en la causa debido al estado de su defendido.

El abogado del músico Cristian "Pity" Álvarez, expresó que su defendido incurrió en un "exceso en la legítima defensa" al ultimar de tres disparos de arma de fuego a Cristian Díaz, en el complejo Samoré del barrio porteño de Villa Lugano.



El letrado Sebastián Queijeiro, manifestó que para él existe "riesgo de vida" para su defendido.



En declaraciones al canal TN, Queijeiro señaló que por el mal estado de "Pity", no pudo acercarse para asumir su defensa. "Por como está no puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito y así avanzar con el expediente", expresó.



Al justificar su presunción sobre el crimen, señaló el "exceso en el uso de la legítima defensa", y dijo que Álvarez utilizó una "fuerza desproporcionada" por el uso de arma de fuego en una riña.



Para el abogado, la letal reacción del músico se enmarcó en su adicción a las drogas y en su "locura" en la que "siempre es perseguido y lo quieren matar".