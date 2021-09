El abogado Rodrigo Nenda, quien representa al diputado correntino baleado Miguel Arias en la causa que investiga el hecho, expresó su preocupación por el tiempo transcurrido "sin que se haya agregado ninguna pericia de las fuerzas locales".

Transmitió su inquietud porque la investigación de la fiscalía "se esté centrando únicamente en las personas que participaron del acto" en el que se produjo el ataque, el 26 de agosto pasado, en la localidad correntina de Tapebicuá.

", señaló Nenda en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional.Sostuvo quey agregó: "No tenemos ni el proyectil, ni el calibre del arma que se usó; esas incertidumbres hacen que no podamos avanzar sobre una hipótesis concreta".El abogado reclamó quepara que se pueda avanzar con la investigación del caso.Arias, diputado provincial del Frente de Todos, que fue baleado hace once días en un acto de cierre de campaña en Tapebicuá, en las afueras de Paso de los Libres, recibió el

se avance sobre otras hipótesis" porque "con esta hipótesis única creemos que esto no va a llegar a nada".

En el acto en Tapebicuá había aproximadamente sesenta personas,El abogado querellante aseguró que la hipótesis que el disparo haya provenido de alguien que se encontraba entre el públicoporque "entre 50 personas nadie vio ni escuchó el disparo".