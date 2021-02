El bombero voluntario de 19 años, que protagonizó una violenta agresión contra un colectivero en Villa Ballester y fue desplazado de la fuerza, le tocó asistir hace dos años un incendio en su casa familiar, donde murió su madre, su papá sufrió quemaduras y perdieron todo en el fuego.

Se trata de Gianfranco Garone, quien integraba desde hace 4 años el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y fue echado de la fuerza y le suspendieron el registro de manejar tras destrozar a golpes a un colectivo en una de las calles de esa ciudad del partido bonaerense de General San Martín.

En el video viralizado a través de las redes sociales por uno de los pasajeros de la unidad, puede verse al bombero cuando, fuera de servicio pero con el uniforme puesto, atacó con una vara metálica el parabrisas y las ventanillas del colectivo, a la altura del chofer.

.

El detonante del incidente fue un choque entre el "bondi" y el auto particular de Garone, quien viajaba con su novia. El chofer le ofreció hacer las 12 cuadras que le quedaba hasta la terminal para hacer el intercambio de datos. Pero no sucedió y tras agredirlo, el bombero se fue.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte indicó a través de un comunicado que “el agresor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para determinar si es apto para volver a conducir”.

.

En 2019, Garone protagonizó una trágedia familiar: en su rol como bombero voluntario, le tocó asistir el incendio en su casa. Por el siniestro, su madre falleció, su padre sufrió quemaduras y estuvo internado y perdieron todo.

“Cuando escuché la dirección se me vino el mundo abajo”, contó Garone en esa oportunidad en declaraciones radiales. “Cuando llegamos al lugar la casa estaba totalmente quemada, a seis cuadras se veía la enorme columna de humo”, explicó y agregó: “Mi hermano me gritó que estaban mis padres adentro”.

El bombero detalló que, cuando logró entrar a la casa, no se veía absolutamente nada por el fuego y tuvo que salir porque se estaba quemando: “Mis compañeros me contuvieron y me puse a la par de ellos a trabajar desde afuera”.