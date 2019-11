Por Ricardo Filighera

El caso impactó a la ciudad de Mar del Plata y, aún hoy, el grito de justicia sigue propagándose como un eco interminable que parece no tener fin. El 27 de agosto de 1981, la bella Silvia Angélica Cicconi, de 17 años, apareció en su dormitorio atada de pies y manos y con indicios de haber sido violada salvajemente antes de que le asestaran 32 puñaladas con un cuchillo que habían sacado de la cocina del comercio aledaño, propiedad de los propios Cicconi.

¿Quienes eran los Cicconi?

Puntualmente, una familia de laburantes. Rubén Dante Cicconi había transcurrido parte de su vida laboral en un frigorífico hasta que, después de muchos esfuerzos y ahorros, decidió independizarse y colocar un modesto restaurante que llamó Nueva Italia, en avenida Luro y Don Bosco, frente a la estación ferroviaria. En consecuencia, el local comercial se encontraba en el frente, Luro al 500, y en los fondos, la vivienda. En esta verdadera patriada, a Rubén lo acompañaba su esposa italiana, Adela Costantini. La especialidad de doña Adela eran las pastas y, en este sentido, sus platos habían adquirido una verdadera devoción por parte de la popular clientela que visitaba el comercio.

Por su parte, Silvia era para todos una hermosa chica, muy generosa en su atención y de dulces modales. El mundo sentimental de la muchacha había sido el siguiente: Héctor Horacio Perisse, de 21 años, cuando ella tenía 15; después vino Alejandro Tonón. Posteriormente, se dio cita en el corazón y en el alma de "la nena" Raúl Mingini, de 19 años y comerciante de profesión.

Silvia y Raúl se conocieron el 26 de mayo de 1979, y cada 26 era recordado por ambos en una suerte de festejo muy especial, tal como afirmó el colega Enrique Sdrech en su magistral investigación "¿Quién degolló a Silvia Cicconi?".

Como dato estadístico, Raúl Mingini, con el paso del tiempo, se instaló en la vivienda de los fondos del citado comercio Nueva Italia y compartió la atención del negocio con su novia y la madre de don Rubén, Enriqueta Berardi.

Sin embargo, esa relación no anduvo bien. Las rencillas se daban de manera constante y muchos testigos ocasionales habrían afirmado que Raúl Mingini protagonizó varios episodios de características violentas. En consecuencia, ese noviazgo finiquitó en 1980 y Mingini volvió a su antiguo oficio: repartidor de cubitos. La muchacha, en tanto, decidió alejarse de Nueva Italia, probablemente para tratar de erradicar los pasajes que había tenido esa tóxica relación, y comenzó a trabajar en un local perteneciente a unos amigos. Silvia pretendía, así, apostar a un nuevo capítulo de su vida, con otros proyectos y retomando cierta actividad que había dejado en el camino: poner todas sus pilas en los quehaceres del colegio religioso Santa Cecilia y retomar sus clases de gimnasia, además de la realización de algunos talleres dedicados a la literatura, por los que sentía, también, una verdadera pasión. Y como para despuntar el vicio, realizaba, algunos días, tarea de adicionista en el restaurante de sus padres.

En tanto, Raúl Mingini no podía sacarse a Silvia de la cabeza. De acuerdo con la investigación que llevó adelante Sdrech, el 26 marzo de 1981 Mingini se acercó hasta el restaurante Nueva Italia -que había dejado de ser modesto por la clientela que se acrecentaba cada vez más- con una orquídea y un lujoso reloj. Silvia, en un primer momento, no quiso aceptarlo, circunstancia que generó una respuesta intolerante de su ex pareja, por lo que, como para poner paños fríos a la situación, que de acuerdo con la visión de algunos testigos parecía ir escalando, la muchacha aceptó el regalo de quien no se rendía ante la posibilidad de seguir siendo su novio. De esta manera se evitó el panorama de irritación que podría haber dejado el insospechado conflicto bélico en ese lugar.

La cosa no terminó ahí. Durante la noche, la muchacha, acompañada por su padre, se dirigió hasta el domicilio de quien seguía amándola de una manera enfermiza y le dejó, sin más ni menos, el obsequio que había recibido.

A todo esto, en la vida sentimental de la joven apareció Pablo Mazzei, un joven emprendedor, hermano de Ana María, compañera de Silvia en las clases de gimnasia. Con buenos modales, sensible y algo tímido (todo lo contrario de Mengini), Pablo se fue ganando el cariño de toda la familia, a tal punto que, a comienzos de agosto de 1981, se convirtió en socio de la familia Cicconi de un local llamado Medieval, un salón para parejas y enamorados y un excelente ámbito para poder degustar una bebida acorde con tal escenario. Después se incorporó otro socio (Gustavo Galán), amigo de Pablo, y la propia Silvia participó en la estructura laboral de ese local.

El escenario del final

Como una suerte de presagio tenebroso, el clima en Mar del Plata iba a presentar ese miércoles 26 de agosto de 1981 un tiempo nublado, frío y con algunas lluvias que convertirían a la ciudad balnearia en una postal muy cercana a la Londres de antaño. La lluvia, cada vez más insistente, tomaba una entidad que con el frío parecía herir a todas aquellas almas que transitaban la calle en el rigor de sus actividades cotidianas.

Silvia había llegado a Medieval alrededor de las 17 y departió con la clientela, aunque evidenciando ciertos signos de cansancio. A todo esto, la muchacha, cuyo designio macabro se iba a cumplimentar en algunas horas, había compartido la mesa en que se encontraban Ana María y un grupo de amigas de las clases de gimnasia, ya que festejaban el cumpleaños de una de las chicas. También estaba su madre en esa animada mesa.

Alrededor de las 20, aduciendo que al día siguiente tenía que levantarse a las 6 de la mañana para repasar algunas materias, Silvia se dirigió al restaurante Nueva Italia y a los 20 minutos se trasladó a su habitación. Con cierto agobio por varios días en que se le había acumulado una serie de tareas, se desplomó en su cama. A todo esto, su abuela Enriqueta le llevó a su dormitorio un plato de comida y una gaseosa. Se acuerdo con lo que habría manifestado su abuela, el papá de Silvia, don Rubén, debido a que en el restaurante Nueva Italia había poco público, cambió de agenda y se trasladó a Medieval con el objetivo de darle una mano a su yerno, Pablo Mazzei. En tanto, la mamá de Silvia había decidido, invitación mediante, continuar en Medieval la fiesta de cumpleaños con las chicas. A la medianoche pasó por el dormitorio de su hija y apagó el televisor y el velador de Silvia, que se había quedado profundamente dormida. Doña Adela dudaba de ir a la fiesta; no obstante, por el pedido especial que le habían hecho las chicas, decidió no defraudarlas.

En consecuencia, Adela tomó todos los recaudos en materia de seguridad:

1) En la azotea del edificio estaba Sultana, la perra ovejera de la familia, que tenían desde hacía una año.

2) Doña Adela dejó encendida la luz del pasillo que unía el dormitorio de Silvia con el de sus padres.

3) También dejó encendida la luz del pasillo exterior, que daba a los fondos.

4) Cerró con doble llave la puerta del comedor, que tenía, precisamente, acceso al departamento, y también puso llave a la puerta cancel.

La escena del horror

El jueves 27 de agosto ya se había instalado. Adela regresó a su domicilio acompañada de Ana María, quien estaba compartiendo con Silvia el dormitorio. Ingresó con cierta rapidez a su domicilio y llevó adelante los siguientes pasos:

Abrió la puerta cancel, que, como se recordará, comunicaba el comedor con el pasillo que daba, a su vez, con el hogar de la familia.

Al pasar por la antecocina, Adela se sorprendió al encontrar una ventana abierta que ella misma había cerrado.

Todas las luces de la vivienda estaban encendidas (repárese en que Adela las había apagado).

El pasillo que conducía hasta la habitación de su hija se encontraba con las luces apagadas. Adela lo había dejado iluminado.

Al ingresar en el dormitorio de Silvia, el velador estaba encendido y la escena a la vista era atroz: un enorme cuchillo estaba incrustado en el pecho de Silvia y su cuello había sido desgarrado. Alrededor, un regadero de sangre en la cama y en la frazada y salpicaduras en las paredes.

Misterios y muchas dudas

En primer término, repárese en que el asesino habría ingresado desde la instalación del restaurante Nueva Italia hasta el interior de la vivienda. Modificó el apagado y el encendido de las luces de interiores y pasillos. Sultana, la perra ovejera, en la azotea, no deslizó ni un ladrido apenas, habida cuenta de que el asesino utilizó los techos (y la cornisa) para abandonar el lugar, lo que prueba que el asesino se trataba de una persona conocida en el entorno familiar. El arma que se utilizó para el crimen era un cuchillo de 22 centímetros de hoja que se utilizaba en la cocina del restaurante. La fuerza del asesino quedó demostrada en las perforaciones simétricas a las heridas que quedaron marcadas en las sábanas, las frazadas y el colchón de la cama de Silvia. El asesino ingresó en la casa sin violentar las aberturas, en consecuencia, tenía una copia del manojo de llaves. Una hipótesis que circuló con mucha fuerza estuvo centrada en que el padre de Silvia, Rubén Cicconi, fue el responsable de la desgracia de su hija. Se afirmaba en ese entonces que era prestamista y que se encontraba vinculado a personajes de la droga. En charla con el diario El Atlántico, Rubén Cicconi expresó: “No tengo dudas de que el móvil de la muerte de mi hija fue un robo. La torturaron para que confesara dónde se encontraba el dinero”. En tanto, en la casa habían quedado 800.000 pesos en efectivo y un lujoso reloj Rolex de oro.

Más interrogantes

Rául Alejandro Lozada (El Tarta grande) había sido indagado en el polémico caso Cicconi por sus vínculos con el mundo del hampa y las drogas. ¿Existió conocimiento de este personaje -luego muerto en un episodio policial- con el padre de Silvia, Rubén Cicconi? A Raúl Mingini, el novio violento de Silvia, parodójicamente, se lo había apodado “el Tarta chico”, porque habría tenido vínculo con cierto sector delictivo, según manifestaron al diario El Atlántico importantes fuentes. Algunos testigos, como Gustavo Galán -socio de los Cicconi con Mazzei en el boliche Medieval-, Pablo Mazzei, el mago Ismael y personas vinculadas con Cicconi recibieron “advertencias” muy violentas de que se alejan lo más pronto posible del caso. Los padres de Silvia, Rubén Cicconi y Adela, vendieron todos sus locales y comercios. Un rompecabezas con piezas para armar que hoy mismo sigue formando parte de un entramado trágico, horroroso y dramático.