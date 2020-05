Una vecina de Florencia Varela denunció este martes en exclusiva en "Tiempo Real", en Crónica HD, que la justicia le sacó la custodia de sus hijos sin razón, además de dar a conocer detalles las 31 denuncias que hizo contra su ex pareja por violencia de género y contar que el padre de sus hijos denunció a su suegro por abusar de la nena de 5 años.

"Los extraño demasiado, luché desde muy joven por mis hijos", afirmó Cecilia en la vereda de la cancha de Defensa y Justicia. "Nadie me dio respuesta de por qué me sacaron a mis hijos", continuó la joven. "Ya pasaron 9 meses desde que el juez me dijo que espere y desde ese momento no vi más a mis hijos", agregó.

Sobre las presentaciones judiciales que tiene contra su ex pareja y como intenta intimidarla psicológicamente, relató: "El padre de mis hijos siempre me maltrató". "Tengo un montón de perimetrales, botones antipánico pero nadie hace nada", sostuvo.

La mujer también contó que cada vez que se acercaba al domicilio de su anterior novio, éste la invitaba a tener sexo y le decía: "Traeme a tus hijos o te mando un patrullero".

Finalmente, dio detalles del ultraje a la menor y aseguró: "Mi hija sufrió abusos sin acceso carnal, en juegos, no sé quien fue, si te digo, te miento".