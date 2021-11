Juan Carlos Savanz, el cartonero sospechado de haber secuestrado a la Niña M. en marzo del año pasado, irá juicio oral aunque su abogado defensor, Jorge Alfonso, confirmó a Crónica HD que desea que el mismo sea llevado adelante por un jurado popular y no por uno colegiado.

"Estamos dirimiendo en este momento la competencia, pedimos que se decline la justicia ordinaria, criminal y correcional, interviene el Tribunal Oral número 1, y que pase a la competencia de la Ciudad y ahí que sea un juicio por jurado, queremos que la sociedad se ocupe de decir si es inocente o culpable", comenzó diciendo el letrado.

Alfonso agregó que "si nosotros tomamos la decisión de que sea justamente la sociedad para que pueda dirimir la responsabilidad, seguramente estamos hablando de dos famiias que están lastimadas, por un lado, la mamá por la adicción que tiene, la nena por la situación de calle, él que desde los 7 años vive en la calle, no sabe leer ni escrubir, no tenía celular, o sea, hay varias circuntancias que la sociedad no sabía y que sea un tribunal popular que sepa que está con la gente, y no que sea un tribunal colegiado, donde se van a dirimir tipo penal y de acuerdo a como se maneja la defensa y estrategia de la fiscalía, queremos que sea algo popular, el que pueda dirimir tanto en capital como en provincia de Buenos Aires".

Consultado sobre el porqué aceptó el caso, el abogado dijo que "el estado si vos no tenés abogado para una defensa común, el estado te lo facilita. El estudio cuando vió las barbaridades que se decían de Carlos Alberto Savanz, que era un secuestrador que había ocultado a la menor, que la había llevado, que tenía los peores pensamientos con respecto a la menor, él estaba transitando por todas las camaras que se vieron y lo estaban buscando 1700 fuerzas federales y no lo podían econtrar. Se dijo muchas cosas de este caso que a mi me dan verguenza, que se lo haya demonizado y tildado, por eso, el estudio tomo la medida de asistirlo".

La Niña M. y Carlos Savanz (Archivo).

En cuanto al caso, el letrado relató que "si uno ve las imágenes en la formación cuando se detiene el tren, que le abren la puerta para que ellos salgan a la calle, dentro del perímetro donde estaba al formación, ella va caminando tranquilamente, él iba a comprar facturas a una panadería y todo esto esta acentado en la causa. Ella estaba esperando afuera y a parte cuando hablan de secuestro, si ella le dio el consentimiento ya tenés un verbo de la calificación de tipo penal que directamente lo sacamos, ocultamiento porque dicen que llevaba un cartón y recuerden el frío que hacía en ese momento y más con la gente que vive en la calle, que se cubren con cartones".

Respecto a la relación que tiene con el sospechoso, Alfonso sostuvo que "lo voy a ver en el penal de Ezeiza, tenemos charlas telefónicas y cada 15 días lo voy a visitar. El está a resguardo físico, pero no por una cuestión de que pueda estar en riesgo la vida, sino por la patología que tiene el que no está dentro de sus cabales, tiene algunas disminuciones que eso también se va a tener que evaluar en el día de mañana cuando estemos frente a un tribunal".

Niña M.: ¿Cómo se originó el caso?

La causa se inició el lunes 15 de marzo de 2020, cuando una tía de la niña denunció que la menor había sido llevada por un hombre, a quien conocía y que desde hacía unos días se había acercado a ella y ganado su confianza.

A partir de allí se inició una investigación, que incluyó el análisis de decenas de cámaras de seguridad que captaron el trayecto que realizó la niña con su captor a bordo de una bicicleta, a partir de las 8.40 del lunes desde el barrio Cildañez hasta pocas horas después tomó un tren y llegó a Luján, donde pasó casi tres días.

Según la confirmación del procesamiento, el captor y la niña llegaron a Luján ese mismo 15 de marzo a las 13.35, cuando Savanz salió de la autopista y se dirigió “a un lugar agreste donde la retuvo y la ocultó, haciéndole creer que se encontraban perdidos y que inminentemente irían en búsqueda de su madre”.

Mientras tanto, los investigadores, tras evaluar la situación, resolvieron activar el “Alerta Sofía” y se conformó un “comité de crisis” integrado por la fiscal Belloqui, la cotitular de la Protex, el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Cerca de 1000 uniformados de tres fuerzas de seguridad con motos, camionetas, helicópteros y perros, centraron la búsqueda en la zona de Luján y General Rodríguez.

Finalmente, tras una llamada de una vecina al número de emergencias 911, efectivos del Comando de Patrullas de Luján lograron dar con Savanz cuando trasladaba a la niña en una caja colocada en la parte trasera de su bicicleta por las calles Las Heras y Gamboa, unas cinco cuadras de la Universidad de dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires y a diez de la estación de trenes.

Inmediatamente, el hombre fue detenido y la víctima fue puesta a resguardo en una dependencia policial hasta el arribo de su madre y de las autoridades judiciales y policiales intervinientes en la causa.

