El chofer del micro Plusmar que ayer volcó en ruta 2 cuando se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires, y en el que murieron dos personas, declarará hoy frente a la fiscal, acusado de homicidio y lesiones culposas.

Del total de heridos, solo tres quedaron en observación y el resto fue dado de alta.



El chofer, identificado como Rubén Darío Orozco, fue demorado e imputado por homicidio y lesiones culposas.

El primer test de alcoholemia con la pipeta dio negativo, pero se le sacaron muestras de sangre para alcohol y tóxicos que arrojarán el resultado definitivo en la causa que lleva adelante la UFI Nº 9 de Chascomús.



Previo a tomar la declaración, la fiscal Daniela Bertoletti, dijo en declaraciones a la señal TN que en "prima facie no había ninguna circunstancia ambiental, no había niebla, -si bien estaba oscuro, la ruta estaba bien-, ni tampoco ninguna circunstancia que se pudiera observar a simple vista, que pudiera haber influido en el desenlace".



Al ser consultada sobre su opinión en cuanto a la posibilidad de que el chofer se haya quedado dormido manejando, señaló: " No se trata de lo que crea o lo que deje de creer, no leí a ningún los pasajero que haya dicho que se había dormido, si dijeron que venia medio rápido, media tambaleándose de un lugar a otro"



Aseguró que se incautó el tacógrafo del ómnibus y "que va a ser sujeto a pericias".

"Vamos a ver las velocidades y es incipiente la investigación, faltan un montón de pericias para realizar", completó.

En relación a las los heridos de los 40 internados que llegó a tener el Hospital de Chascomús, 37 ya se fueron de alta y por sus propios medios, muchos de ellos en un colectivo que puso la empresa hacia Mar del Plata o ciudades aledañas.



Indicaron que "hubo solo dos derivaciones a Mar del Plata; una por traumatismo de cráneo y otra por traumatismo de tórax".



Por otro lado, precisaron que una mujer fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires porque tenía "una patología de base y había tenido algunos traumatismos".