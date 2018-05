Aguirre. Llegó a jugar como capitán del equipo. (Gentileza primerplanoonline.com.ar)

El Club Atlético Defensores de Belgrano aseguró este mediodía que el futbolista Gonzalo Aguirre, quien fue detenido en el partido de Malvinas Argentinas por la violación y crimen del hijo de 5 años de su pareja, "no pertenece más" a la institución "por incumplimiento de contrato".



En un comunicado de prensa, el club que milita en la Primera B Metropolitana y esta tarde debe disputar un partido frente a Tristán Suárez por la semifinal del Reducido para ascender a la Primera B Nacional, informó que Aguirre "tenía un contrato" pero que "no se presentaba a entrenar desde hace seis meses".



"Se le envió la correspondiente carta documento, la cual nunca fue respondida y ya no pertenece más a la misma por incumplimiento de contrato", señala el comunicado que fue difundido por el club a través de las redes sociales.



En el mismo, se señala que "la comisión directiva y la comunidad deportiva del Club Atlético Defensores de Belgrano expresa su profundo dolor y consternación por el cobarde asesinato de Santino Brites".



Además, el club "se solidariza con la familia damnificada en este lamentable hecho, repudiando enérgicamente lo sucedido y deseando que la justicia resuelva esta terrible situación".