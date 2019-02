Luego de la conmoción que causó la muerte de Natacha Jaitt, el Colectivo de Actrices Argentinas lanzó un comunicado para pedir el esclarecimiento de su deceso.

Además, repudiaron la viralización de las fotos de la modelo, donde se la ve sin vida tirada en una cama del Complejo Xanadú en Villa La Ñata.

"Nuestras condolencias a la familia de Nataca Jaitt. De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen", escribió el movimiento en su cuenta de Twitter.

Hace un tiempo, Natacha se había mostrado furiosa con las Actrices Argentinas porque no se sintió respaldada por ninguna de las integrantes cuando denunció a dos hombres por violación. "Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano", había señalado Natacha, en relación a su pedido de apoyo público.

Sin embargo, Dolores Fonzi contó este domingo que sí acompañaron a la mediática en su denuncia: "Natacha nos escribió por privado a algunas de la Colectiva de Actrices Argentinas, fue contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla. Dejen de correr el foco de lo que importa".

"Natacha es denunciante en una causa que incomoda e involucra a muchos. Ese juicio empieza mañana. Repudio total a Ventura, Ninci, los medios que la acusan de loca denunciante y todos los que señalan desde sus casas lo que se tendría que haber hecho", continuó tajante.

Y concluyó pidiendo justicia: "Ojalá el poder que le otorgan a AA (Actrices Argentinas) fuese cierto, ojalá Natacha no hubiera muerto. Ojalá se haga justicia".