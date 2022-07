Christian, padre de Lucio Dupuy, escribió una emotiva carta para recordar a su hijo en el día que hubiera cumplido 6 años y le pidió perdón por no poder salvar su vida. Por su asesinato, 7 meses atrás, fueron detenidas la madre del menor y la pareja de la mujer.

"Me rompe el alma pensar, mañana deberías estar disfrutando de tus 6 añitos, que injusto todo esto. Todavía no puedo aceptarlo, hijo. Cada vez más fuertes se hacen mis deseos de volver a abrazarte bien fuerte", expresó el hombre.

En una carta que compartió a través de sus redes sociales, Christian sostuvo: "Mañana muchos van a encender una velita. Mañana muchos van a tener el corazón un poco frío por tu ausencia, ese frío con el que vivo desde un 26 de noviembre del 2021".

"Un frío que jamás volverá a cesar porque me falta el calor de tu amor. Lucio todavía sigo buscando las explicaciones de por qué el destino quiso que fuese así, por qué me toca vivir de esta manera", resaltó.

Sobre el final de su carta, Christian le pidió disculpas a su hijo, al lamentar que "no llegó" para salvarle la vida.

"No haber podido haber hecho nada, me remueve las tripas. Papito aún siento que estás enojado con papá, de solo pensar que en tus últimas horas quizás me estabas llamando, pidiendo por favor que aparezca para salvarte y sacarte de ahí. Y nunca llegué, entre estas lágrimas te digo hijo que me perdones, perdoname papito. Te amo Lucio, hijo mío, espero que puedas perdonar todo lo que no pudimos hacer por vos", expresó el padre la víctima.

Lucio fue asesinado el pasado 26 de noviembre en la localidad de Santa Rosa, La Pampa, tras sufrir reiteradas golpizas.

La madre de la víctima permanece acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

A Páez se la imputó por el delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.