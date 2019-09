El partido bonaerense de Florencio Varela continúa conmocionado por el arresto de un hombre de 46 años acusado de abusar sexualmente de sus seis hijos, menores de edad.

Paula, madre de las víctimas, habló en exclusivo con Crónica HD y dio detalles de cómo se enteró del embarazo de su hija. "La nena empezó a descomponerse y a tener mareos en la escuela dos días seguidos", relató.

"Mi nena tiene doce años y me contó que su papá la tenía amenazada para que no cuente", comentó la dolorida mujer, quien aseguró que el hombre le dijo a su familiar que "le iba a pegar un fierrazo y la iba a matar si contaba algo". "Yo lo único que pido es que este tipo no salga más", reclamó.

Además, contó los problemas que tiene por el comportamiento de su pareja, quien tendría deudas con varias personas que viven en casas contiguas a las suya y motivo por el cual recibe mensajes intimidantes.

Conmovida, contó su su hijo de 11 años fue testigo del ultraje y los problemas que le trajo por vivir un momento límite."Vio cuando su papá le tapaba la boca y está traumado", relató y dijo que "todo pasó cuando estaba dormida".