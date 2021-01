Por María Helena Ripetta

Un cuento del tío que no pasa de moda, y que a pesar de ser "conocido" logra cumplir el objetivo. Estos delincuentes siguen llamando a adultos mayores fingiendo ser empleados bancarios, diciendo que los dólares que tienen van a dejar de circular y que es necesario cambiarlos. Que mandan a una persona a la casa. No bien cortan la comunicación, un cómplice toca el timbre para no darle tiempo la víctima a que dude o consulte.

Esta semana, hubo dos casos que se hicieron públicos: uno en Mendoza, donde mediante esta estafa se quedaron con 3 millones de pesos entre la moneda nacional y extranjera; y otro en Chivilcoy, donde se robaron 1.800.000 pesos.

En ambos casos las víctimas vivían solas, recibieron llamados de los supuestos empleados y enseguida otro retiró el dinero. El cuento del tío, que parece trillado, muy conocido, sigue logrando su objetivo.

Estos delincuentes hacen un pequeño trabajo de inteligencia, detectando a los adultos mayores que viven solos, tratan de establecer en qué banco operan para hacer la estafa más creíble. Hay que saber que los billetes de dólares no salen de circulación. Que de los bancos no se realizan llamadas a los clientes y, mucho menos, para pedirles datos personales. Que ninguna entidad pide las claves. Que jamás un empleado bancario va a la casa de un cliente. Pero si, pese a todo esto, se tiene alguna duda, antes de realizar cualquier operación hay que comunicarse con un persona de confianza.

Otro de los tradicionales cuentos del tío es el de un supuesto amigo de uno de sus familiares que va a pasar a buscar dinero que necesita urgente. Si bien estos cuentos del tío son viejos, es necesario hablar de ellos porque siguen causando efecto, en especial en estos momentos en que los adultos mayores, a causa de la pandemia, pasan más tiempo en su casa y los delincuentes pueden determinar con más precisión los movimientos.

Llegar a ellos luego es complicado para los investigadores porque utilizan chip prepagos que, después de cometer la estafa, los descartan.

La información nunca es reiterativa en estos casos. También es importante que si se tiene el dinero en la casa lo sepa la menor cantidad de gente posible. Los adultos mayores no suelen manejarse con los bancos, por eso es aún más imprescindible que si se tiene mucho dinero no se hable de eso.

El cuento del tío está trillado pero no pierde vigencia.

