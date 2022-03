Un hombre denunciado por su ex pareja por violencia de género y amenazas fue puesto en libertad en las últimas horas por la Justicia santafesina. Indignada y con miedo, la víctima exigió que continúe preso porque "tiene armas de fuego y preparada una bomba molotov", lo que le valió el apodo de "El loco de la guerra". "Este tipo 'me castigó por haberlo dejado. A partir de entonces comenzó mi calvario. Me acosa, me difama y me agrede", indicó la mujer.

Todo comenzó el 1° de mayo de 2020 cuando la denunciante, con identidad reservada, conoció al acusado en un evento y mantuvieron una relación formal durante un mes y medio hasta que ella decidió cortar el vínculo. Así arrancó la pesadilla: primero le enviaba mensajes con amenazas a su teléfono pero cuando ella lo bloqueó, él comenzó a llamar a su hermana.

"La primera semana de julio (de 2020) me rompió un vidrio del auto. A la semana siguiente, me destrozó otro. La tercera semana rompió de un disparo las dos ventanillas de la camioneta de mi hermana", reveló la mujer en diálogo con el sitio El Liberal.

Las amenazas también aparecieron por la red social Instagram, en el que varias cuentas con nombres falsos le enviaron mensajes para asegurarle que alguien iba a hacerle daño y que podía "tener un accidente". En las capturas de esas conversaciones, que brindó la víctima, puede leerse: "Me vas a pagar el daño que me hiciste".

Las amenazas que recibe la mujer en Instagram.

A raíz del acoso persistente, la víctima tuvo que mudarse de su domicilio, pero aún así "las amenazas fueron constantes". "Es un infierno el que vivo desde entonces. Tengo miedo a caminar por la calle", explicó al citado portal.

Y continuó: "Encima este tipo tiene un lavadero y usa los vehículos de sus clientes para venir hasta mi casa. Una vez se apareció en una Ford Ranger oscura. Yo le tomé la pantente. Luego vino con un Duna azul. Una vez me corrió y busqué refugio en un estacionamiento. Le tiró un piedrazo a mi auto. Siempre está merodeando por mi casa."

La mujer bloqueó a su ex pero aún así recibe amenazas.

Al respecto de las denuncias, la mujer enumeró las comisarías en las que asentó las presentaciones pero aseguró que "nunca le dieron bolilla". "No me daban la medida de distancia porque decían no se podían por una relación de un mes y medio. Como no tenía golpes tampoco me daban por violencia de género. Es macabro", sostuvo.

Pese a estar detenido, el imputado fue puesto en libertad por decisión del juez Luis Octavio Silva, en una audiencia en los tribunales de Santa Fe. La fiscal del caso, Jorgelina Moser Ferro, había solicitado prisión preventiva, pero el magistrado sólo dictó la restricción de acercamiento hacia la mujer y la prohibición de portar armas.

"Tenía esperanzas que este tipo esté preso, pero ocurrió todo lo contrario. El juez no consideró nada de lo que llevó la fiscal. Tiró abajo la imputación por violencia de género, también la de portación, daño y resistencia. Tampoco pidió pericias toxicológicas. Yo acudí a la Justicia, pero me dejaron sola", lamentó la víctima.