"Por favor hagan justicia. No se lo merecía", expresó en un llanto desconsolado, Julieta, la hija de Rolando Omar Villafañe, el dueño de una fábrica algodonera asesinado durante la madrugada del lunes en Caseros en un intento de robo. Los delincuentes permanecen prófugos.

"Era laburador, vivía para trabajar. Estos negros de mierda me lo mataron. Por favor hagan Justicia. No se lo merecía. Es mentira que no tenía papeles, era todo legal. El se defendió, defendió su fábrica, su familia, todo. Mi papá no se merecía lo que le pasó. No me lo van a devolver nunca más, pero por favor hagamos justicia que aparezcan", dijo la mujer en diálogo con TN, en el marco de una movilización que se hizo el lunes a las 19 en la entrada de la industria donde el hombre de 61 años fue asesinado.

La hija del comerciante asesinado reiteró el pedido de justicia y solicitó que se encuentren a los delincuentes que le quitaron la vida a su papá.

.

"Mi papá siempre tuvo miedo de los asaltos. El es defensor de todos nosotros, salía siempre por nosotros, por todo el barrio. Pero no sólo para él, para todos. Porque era humilde. Era el mejor papá del mundo", expresó Julieta.

Y recordó a Rolando, a quien describió como "el mejor papá del mundo". "Era la persona más humilde, más sencilla. Luchaba para mí, mi hermana, mi sobrina, mi mamá, mi cuñado. El se bancaba todo esto solo. Se venía a laburar a las 12.30 de la noche, volvía a las cuatro de la tarde a mi casa, no puede ser", señaló.

Al ser consultada sobre el paradero de los delincuentes, la mujer manifestó que por el momento no tienen noticias. "Por favor, si alguien sabe, tiene un dato, por favor", pidió.

"Hay cámaras, necesitamos los resultados de las cámaras, no puede ser que no aparezcan. Plagaron de cámaras Tres de febrero y no aparece. Me llaman para darme el pésame ¿y a mí quien me recupera a mi papá?", cuestionó la hija del comerciante asesinado.

"Queremos justicia, por favor", pidió una vez más, y agradeció a todos los vecinos que la acompañaron en el reclamo.

.

Cómo fue el asesinato del empresario de Caseros

El empresario Rolando Omar Villafañe (61), dueño de una fábrica algodonera, fue asesinado el lunes a la madrugada, de al menos un tiro en el abdomen tras resistirse a un presunto intento de robo en Caseros.

El hecho ocurrió sobre Angel Pini 5445, entre Pringles y Alzaga, en Tres de Febrero, donde funciona la empresa de la víctima.

El yerno de Rolando fue quien lo encontró tirado en la puerta de la fábrica "Villafer", con sangre en el abdomen. El cuerpo de la víctima estaba junto a su camioneta, una Ford Ranger de color azul, la cual se supone los delincuentes habrían intentado robarle.

Inmediatamente, el familiar de Villafañe llamó a la Policía, y lo trasladó de urgencia en su auto particular a la clínica Trinidad de Ramos Mejía, donde murió en el quirófano tras un paro cardiorrespiratorio por los disparos que recibió.