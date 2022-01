En medio de la incertidumbre que rodea el crimen del ex rugbier y dirigente deportivo, Marcelo Longhi, que está en investigación luego de aparecer muerto en la caja de su camioneta y con signos de violencia, el viernes se realizó su velatorio en Vicente López, donde su hermano, Fabián Longhi, expresó un mensaje desgarrador: "Necesito que me ayuden, por favor, nos han destruido, teníamos una familia hermosa y la destruyeron".

La ceremonia de despedida tuvo lugar en VILO, la institución deportiva de la zona norte del conurbano en la que Marcelo Longhi fue cuatro veces presidente de ese club desde 1994.

“Lo hicieron mierda, lo golpearon”, dijo Fabián.

Además, descartó cualquier otra hipótesis del crimen. “Lo que dicen es todo mentira, a mi hermano nadie lo quiso matar por nada; lo robaron, lo golpearon y no sabemos por qué”.

Según sostuvo el hermano de Marcelo, se trató de un robo. Aparentemente Marcelo había contactado a unas personas que no conocía a través de "Facebook o Mercado Libre", con la idea de comprar en conjunto con su socio tres novillos.

"Pablo, que es un amigo nuestro, es un socio de él y juntaron un dinero e iban a comprar tres novillos. Eran baratos, mi hermano era un busca y fue confiado. Como nosotros siempre tuvimos campo, siempre confiamos en la gente del campo”, contó. En ese sentido, aseguró que "no hay otra cosa".

El triste velatorio para despedir los restos de Marcelo Longhi (Télam).

"Están hablando de una plata que no es, hablan de dólares, una pelotudez. Eran tres novillos de mierda que mi hermano los había visto de oferta en internet”, manifestó. Y afirmó que "era muy poco el dinero que tenía encima".

Además, Fabián explicó que su hermano estaba solo al momento de hacer la presunta transacción "porque cuando iban al campo con el socio se dividían las tareas, nada más".

"Lo único que sabemos es que se contactó por una red social con unas personas y que seguramente estas personas lo emboscaron, lo golpearon y lo destruyeron. Me destruyeron a mi, destruyeron a un club, a una familia”, comentó Fabián, rodeado por los amigos de su hermano.

No obstante, comentó que ante la imposibilidad de comunicarse con Marcelo porque no contestaba el celular, fueron al campo a buscarlo, y ahí fue cuando recibió la peor noticia. "Un llamado de la DDI de Luján nos dijo que tenían datos del paradero de mi hermano y que por favor nos acercáramos a la DDI de Luján. Ahí, cuando llegué, me dieron la mala noticia”, contó.

Fabián remarcó que “Marcelo era un hombre muy querido”. “Quiero explicarles quién era mi hermano, era esto: familia y club”, dijo con lágrimas en los ojos.

Por su parte, el abogado de la familia también brindó declaraciones en la atención a los medios. “Hay tres o cuatro pistas como mínimo. Realmente no podemos adelantar mucho porque tenemos que dejar trabajar a los investigadores, que lo están haciendo y muy bien”, comentó el letrado.

El exdirigente deportivo fue encontrado sin vida dentro de una camioneta sobre la banquina de la ruta provincial 42, en el partido bonaerense de Luján, el miércoles por la noche.

El hallazgo se produjo dentro de una Ford Ranger donde estaba rodeado de latas de cerveza vacías. En el habitáculo también se halló un teléfono celular que sería de la víctima.

A un kilómetro del lugar de donde encontraron el cadáver en el puente del Arroyo La Choza había signos de arrastres y latas latas vacía de cerveza, similares a las que había en el interior de la camioneta.

Más tarde la autopsia determinó que al exdeportista le quebraron el cuello para matarlo. Además, tenía una lesión muy importante, producto de un fuerte golpe en el rostro a la altura del ojo izquierdo.

Respecto a las quemaduras y heridas de las que se había hecho mención en un primer momento, explicaron que el cuerpo estuvo en la caja de la camioneta durante un largo tiempo expuesto al sol.