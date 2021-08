"Seguía desvanecida e inconciente, no reaccionaba. Se me estaba muriendo". Así Lucas González relata la secuencia de terror que vivió cuando llevaba desesperado en brazos a su pareja, Yasmín Flores, "totalmente descompensada" a la guardia del Sanatorio Modelo de Caseros, donde falleció a una semana de realizarse una cirugía estética de liposucción.

"Vamos Yayi despertáte, dale por favor", recuerda que le decía a su compañera de vida. Sin embargo a los diez minutos de ser recibida por los médicos de la guardia, a Lucas le tocó escuchar "la peor noticia de su vida", según cuenta en diálogo con cronica.com.ar: Yasmín había fallecido a causa de una trombosis pulmorar. Noticia que luego le tuvo que comunicar a sus suegros.

.

"Estaba muerta. Me dijeron que estaba muerta mi compañera de vida", dice, y no logra terminar la frase porque el dolor se adueña de sus palabras. A la vez que asegura que "no se esperaba ese final". "Nunca pense´que iba a pasar esto", agrega. "Es al día de hoy que no lo puedo creer. Me siento culpable de no haberla llevado a un médico antes", se reclama a sí mismo.

Yasmín Flores y Lucas González su pareja.

La dramática semana que terminó con el peor final duró apenas una semana. El martes 20 de abril, fue la fecha en que Yasmín se realizó la operación de liposucción. Aunque en apariencia todo indicaba "que había salido bien", a los pocos días ella manifestó sentirse "muy dolorida". Sin embargo a los dos días cuando fue a la clínica a que le sacaran los drenajes, el médico le indicó que no había ninguna complicación. "Según el médico estaba todo bien, pero ella insistía con que le dolía mucho", contó Lucas a este medio.

Fue el martes 27 de abril, el día que Yasmín "se despertó muy descompuesta". "No podía respirar. Yo no sabía que hacer", dijo Lucas quien recuerda que se sorprendió porque en la zona operada, "abajo de la panza", "tenía muchas ampollas, estaba muy golpeada". Desesperado por la situación llamó al cirujano que lo único que atinó a decir, fue que en ese momento no podía atendera. Inmediatamente, Lucas la llevó con urgencia a la guardia del Sanatorio Modelo de Caseros, donde le informaron que "ya no se podía hacer más nada".

.

La primera semana tras la muerte de Yasmín "no podía hablar, comer, ni dormir", cuenta Lucas. Aunque en unas ocasiones recurrió a tranqulizantes para poder conciliar el sueño, los mismos tampoco surtían efecto. Con el correr de los días la vuelta al trabajo con su suegro, con quien se dedica al reparto de verduras, lo ayudó a seguir adelante, dice.

"El trabajo me ayudó porque trabajar con gente, todos te preguntan entonces me chocaba con la realidad, al tener que contarlo. Tampoco me quedaba otra", expresa. Así como también menciona que fue fundamental la contencion de su familia y amistades, pero por sobre todo, la de Benicio, el hijo de cuatro años que tenían con Yasmín.

Yasmín junto a su pareja Lucas, el hijo que tenían en común, y la niña de su matrimonio anterior.

Al pequeño le tocó presenciar toda la dramática escena cuando su mamá se desvanecía. "El entendió que la mamá no iba a volver", cuenta Lucas, quien además puntualiza que al día de hoy el niño no pregunta por ella. "El entendió que la mamá está descansando y asumió que no va a volver", agrega.

.

En la búsqueda por reclamar justicia, la familia de Yasmín se contactó con el estudio jurídico del doctor Matías Morla para iniciar acciones legales contra el cirujano, a quien denunciaron por mala praxis, aunque cuando junten las pruebas correspondientes será imputado por homicidio. En el marco de la causa haytestigos que están dispuestos a declarar, que sostienen que "el médico operaba borracho y drogado". Además, habría otra víctima que murió a manos del mismo médico al realizarse la misma operación estética que se hizo Yasmín.

"Éramos una familia perfecta, tenía todo resuelto con Yasmín, que era una compañia tremenda. No sé cómo seguir, lo único que me puede aliviar es que este tipo vaya en cana y pague lo que tenga que pagar por el daño que hizo, y que no toque más a nadie", dijo Lucas a este medio angustiado por la perdida de Yasmín.