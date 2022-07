Ada Vera, fue testigo de cómo el ataque de una patota terminó con la vida de su pareja, Adrián Bustamante. Era la madrugada del domingo 10 de julio. Ambos estaban por regresar hacia su casa, una vez finalizado el festejo de cumpleaños de un amigo al que habían asistido en una pizzería situada en la localidad de José C.Paz, cuando Adrián interfirió en una discusión que le costó la vida, en un intento por defender a un amigo. A poco de cumplirse dos semanas del asesinato, por el momento no hay detenidos, y la causa cambió de fiscalía, sin embargo, a Ada la mantiene firme el pedido de Justicia por el que promete no bajar los brazos.

"Me costó mucho estar así, pero tengo fuerza por Adrián y para que estos delincuentes no dañen ninguna familia más", dijo en diálogo con cronica.com.ar.

Ada manifestó que a ella la sostiene sus ganas de hacer Justicia por la memoria de su pareja, y aunque contó que "hay momentos que se quiebra y que llora sin consuelo", expresó que "si se tira en una cama a llorar no habrá quien haga Justicia" y ella necesita que esa cuenta este saldada. "Después voy a tener mi duelo", manifestó. "Hasta que no vea esta gente que está detenida no voy a parar", expresó.

Y sentenció: "Pido perpetua. Quiero que todos los que participaron en la muerte de él, tengan perpetua, porque no tienen consideración tal como se ve en el video".

Cómo fue el ataque en patota contra Adrián Bustamante

Todo ocurrió en horas de la madrugada del domingo pasado en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Julián Martel. Adrián había ido a celebrar el cumpleaños de un amigo en la pizzería ubicada frente a la estación de servicio, cuando un motociclista rozó a uno de sus amigos, lo que provocó un intercambio de insultos. Este habría sido el desencadenante, por el que luego los dos jóvenes que circulaban en la moto regresaron y se dirigieron hasta el amigo de Bustamante, con el único objetivo de atacarlo.

En ese momento, Bustamante junto a su pareja caminaban en dirección a su camioneta para regresar a su casa. Sin embargo, cuando Adrian vio la escena, no dudó en interferir para separarlos. "Entré en pánico", afirmó Ada, quien intentó detener a Adrián pero fue imposible, "él quiso quedarse para defender a su amigo". Ada sin daber que hacer atinó a esconderse detrás de la camioneta y taparse la cabeza con una campera, sin embargo, al recibir un piedrazo corrió a refugiarse a la pizzería, de donde una amiga no la dejó salir para que no la lastimen. "Cuando pude salir del local salí corriendo hacia Adrián pero ya estaba tendido en el piso", relató.

La violenta secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad del lugar, que es clave en la investigación.

En el ataque, Bustamante recibe una patada en el abdomen, la que lo hace caer de boca al piso, donde lo siguieron golpeando. En la secuencia, un joven que llevaba una gorra, le pega con una piedra en la cabeza al menos tres veces. Incluso, en la escena aparecen unos sujetos con palos y otros que arrojan sillas de plástico, conos, piedras y hasta ruedas a los vidrios del kiosco de la estación de servicio.

Tras la agresión, los atacantes escaparon y hasta el momento continúan prófugos. En tanto, la víctima fue trasladada a un centro de salud cercano en un auto particular, donde murió a las pocas horas a causa de la gravedad de la herida sufrida en el cráneo.

En ese sentido, Ada manifestó que a los atacantes de su marido, no los podría reconocer porque estaban encapuchados. "En todo momento mí mirada siempre fue hacia Adrián", aseguró.

Cómo sigue la investigación

En el marco de la investigación por el crimen de Adrián Bustamante ya hay tres sospechosos identificados, uno de ellos menor de edad, sin embargo hasta el momento ninguno fue detenido. No obstante, tras la marcha en reclamo de Justicia por el crimen, se cambió la fiscalía que tenía a cargo la investigación.

La causa actualmente está en manos de la UFI N 18 de Malvinas a cargo del doctor Carlos Hermelo. Es que la UFI N23 de Malvinas Argentina, a cargo de la fiscal Silvia Bazzani, fue cuestionada por la defensa de Ada, la viuda de Bustamante, por no pedir la detención de ninguno de los sospechosos que habrían participado de la patota que asesinó a golpes a Bustamante, a pesar de que sus rostros se muestran en las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde ocurrió el hecho.

Tal fue la demora, que incluso el sospechoso señalado como el autor del piedrazo que recibió Bustamante en la cabeza, se habría fugado rumbo a la provincia de Tucumán.

Tras los cuestionamientos, la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires, tomó la decisión qeue la causa quede en manos de la UFI N18, que ya tomó conocimiento de lo actuado para avanzar en las detenciones.

Familiares de Adrian realizaron una marcha el jueves a las 19 horas para pedir Justicia por el crimen.