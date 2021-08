Tras la conmoción generalizada en la localidad bonaerense de Pontevedra, donde tres delincuentes ingresaron a una vivienda, asaltaron a un hombre y mataron a una mujer, el marido de la víctima salió a brindar un testimonio a los medios presentes, en el cual mostró su dolor e indignación por lo ocurrido.

Con la bronca a cuestas, José Luis Roca, relató lo ocurrido: "me levanté a las 6 para ir a trabajar, saqué la camioneta y cuando entré a saludar a mi señora para que cierre la puerta, me encontré con un tipo acá y otro entrando. Ella le quiso cerrar la puerta, le pateó la puerta y me pidió la plata que tenía. Ella estaba levantada, le empezaron a pegar, le dijo que no le pegue y salió corriendo asustada y ahí le tiró y la mató".

.

El hombre agregó que "la bala no se le escapó y le tiró, la quiso matar. Todo fue en un minuto, eran tres tipos, donde uno estaba conmigo, otro entró y un tercero estaba cerca de la camioneta. Me llevaron todo lo que tenía en la camioneta, plata y el rodado".

Consultado sobre los delincuentes, el hombre dijo que "no los conozco, les dí una plata, me pidieron otra y me dejaron con mis hijos solo y no sé que voy a hacer. No me mataron a los chicos porque no salieron de la pieza. Si los veo los reconozco y si los agarro los mato. Me sacaron todo lo que tenía pero esto va más allá de las cosas, no le tendría que haber tirado".



El viudo que se dedica a la compra y venta de metales argumentó también que "salí a hablar porque quiero que los agarren, pero en realidad no sé que más decir. Me arruinaron la vida y ahora no se que voy a hacer. Mis hijos todavía no cayeron en lo ocurrido, no vieron nada del hecho, pero sí a la madre tirada en el suelo. Veré como sigo y trati de cuidarlos".

Roca agregó que "es la primera vez que me pasa algo así, siempre miro la tele y veo estas cosas, pero ahora me tocó a mí. Ahora estoy del otro lado y tenemos que seguir adelante".

José Luis finalizó diciendo que "la llevé a mi mujer (Adriana Paola Aguirre) con un vecino a Pontevedra y no tuvo la atención que tenía que tener. No había nada ni me acompañó un médico".

En cuanto al hecho en sí, el mismo tuvo lugar a las 6.30 del lunes en una vivienda ubicada en la calle Carcano al 400 de la citada localidad, cuando al menos tres delincuentes robaron dinero, pertenencias e intentaron llevarse una camioneta F-100 blanca, y al intentar escapar la dueña de casa, de 36 años, le dispararon un tiro en el pecho. En tanto, no hay detenidos hasta el momento.

