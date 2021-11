Este martes fue el último adiós a Roberto Sabo, el hombre de 45 años que fue asesinado a balazos en mano de dos asaltantes que entraron a su kiosco el pasado domingo. La noticia conmocionó a Ramos Mejía, lugar en el que la familia tiene el negocio desde hace cuatro décadas.

En medio del velorio, su papá habló con los medios y se mostró muy conmovido por la cantidad de personas que se acercaron a despedirlo.

“La noche fue mala, al igual que todos estos días y los que vienen, todo mal. Esto no tiene vuelta atrás. Lo único que me tiene en pie es la gente que había anoche en Ramos Mejía, gente conocida y desconocida. Hoy fui para allá y gente que pasa con el vehículo se para, deja una flor, un mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir? Que era una buena persona. No era reconocida pero ahora lo reconocen. No se puede creer. Nosotros no sabemos cómo seguir”, aseguró.

Abuelo y nieto se abrazaron en medio del dolor por la muerte de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado.

Por otra parte, desde la dirigencia Millonaria les ofrecieron espacio para hacerle un tributo a Roberto en el Monumental, el club de sus amores. “Somos todos hinchas de River y ya mi nieto se comunicó creo que con Ponzio. Nos van a invitar a la cancha porque él pedía que lleven sus cenizas allá y vamos a ir. Nos invitaron a ir el domingo y eso me llena de orgullo”, agregó.

El reclamo de la familia de Sabo

El hombre aseguró que pese a lo ocurrido, seguirán adelante con el kiosco. “Mi nieto de 26 años tiene que quedar frente al negocio, lo tengo que ayudar. Ofrecieron seguridad, pero vamos a ver. Sergio Berni estuvo en mi casa, por lo menos dio la cara, le pedimos que pusiera seguridad y dijo que sí. También fue gente del Ministerio de Seguridad para pagar el sepelio”, reconoció el hombre.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibieron en los últimos días. “Me gustaría que la gente lo recuerde como lo está haciendo hasta este momento, con cariño. Lo tienen presente en todo momento. Estaban diciendo de hacer un santuario en frente del kiosco y no estaría mal. Ya hace 40 años que estamos en la cuadra”.

El dolor de Nicolás, el hijo del hombre asesinado

Nicolás Sabio, hijo de Roberto, pidió que el caso no se politizara y confirmó que en caso de organizar alguna protesta la harán en su barrio, junto a vecinos y amigos, y pidió que todas las manifestaciones que se hagan en nombre de su padre sean pacíficas.

"Voy a seguir con el kiosco", aseguró, pese a que el deseo de su padre era que "no deje de estudiar".

Al mismo tiempo confesó que atravesó "una noche muy dura", tras el trágico deceso del hombre y dijo que "los abrazos de sus allegados y conocidos de su papá le llenan el alma".