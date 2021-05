La familia de Ignacio Nicolás Yustos, el joven motociclista que murió atropellado por un patrullero, concentró temprano este lunes en la intersección de Ricardo Balbín y Pueyrredón, en Villa Lynch, partido bonaerense de San Martín, para exigir justicia, que el asesinato "no quede impune" y que los policías involucrados "no salgan más", dijeron a Crónica HD.

"Estoy muy dolido, la gente está colaborando, mi hijo era un pibe muy bueno y trabajador. Me enteré dos horas después de que murió, dos policías vinieron a casa y me dijeron que había tenido un accidente con un patrullero, pero desde entonces no me dijeron más nada", explicó Juan, padre de la víctima, a Crónica HD. Entre lágrimas, pidió que le entreguen el cuerpo del joven, quien murió este domingo producto de las graves heridas, especialmente en la cabeza, que le provocaron pérdida de masa encefálica.

Según pudo establecerse por fuentes policiales y las imágenes de una cámara de vigilancia de la zona, la camioneta policial Ford Ranger, conducida por la oficial Agustina Gutiérrez, de 24 años, iba con balizas aunque sin sirena, cruzó en rojo el semáforo de Ricardo Balbín y embistió la moto Zanella azul conducida por el motociclista.

El chico de 21 años salió despedido del vehículo y quedó tendido en la vereda "con el casco puesto", aclaró el padre.

"Casi 40 minutos lo estuvieron reanimando en el Hospital, no hubo nada qué hacer", indicó a la prensa Juan, al tiempo que aclaró que vehículo invocrado en el choque pertenece a la Policía Bonaerense, "no venía con ninguna sirena encendida ni escoltaba a una ambulancia".

Y reclamó: "No sé porqué tan estaban apurados. La chica que iba detrás de Nacho nos dijo que si ella iba un poco más rápido, le pegaban también. Que esto no quede impune, que estos policías no salgan más".

Según su familia, joven venía de "ver una propuesta de trabajo para mejorar su futuro" y al momento del choque, iba hacia la casa de su abuela: "Íbamos a ver el Superclásico juntos, me traía una picada, quedó tirada en la vereda", lamentó Juan.

En la causa por "homicidio culposo", en la que interviene la fiscal Ana Rosa De Leo de la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín, hay tres testigos que asistieron a Ignacio cuando estaba tirado, detallaron los familiares. "Hay una heladería que no quiere entregar los videos porque dicen que los apretó la policía", agregaron.

Las fuentes policiales y judiciales informaron que la oficial Gutiérrez, quien iba con otro compañero de la fuerza siguiendo a una ambulancia, quedó aprehendida por el delito de “homicidio culposo agravado por ser vehículo oficial y por cruzar semáforo en rojo” y será indagada durante esta jornada.

Además, indicaron que la policía sí buscaba alcanzar a la ambulancia que se le había adelantado demasiado, aunque el protocolo en estos casos es claro: las patrullas policiales deben utilizar las sirenas y frenar en las esquinas para asegurarse de que nadie esté circulando cuando pretenden cruzar, ya sea en ante una emergencia o no.