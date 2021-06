Luego que se encontraran los restos óseos de Santiago Cancinos, el adolescente trans de 14 años que estaba desaparecido desde hace cuatro años, salió a la luz un mensaje que escribió e hizo público a través de sus redes sociales, Javier Cancinos, el papá del joven, quien le dedicó unas sentidas líneas en las que le pedía disculpas y lo describía como "el amor de su vida".

Javier Cancinos, el papá de Santiago.

El texto, dirigido a su hijo, fue escrito en el mes de enero de este año, cuando aún nada se sabía sobre el paradero y todavía el padre tenía esperanzas de que aparezca con vida. En el mismo afirma que apoyaría cualquier decisión de él.

“Perdón por lo que te haya faltado en casa, quiero que sepas que estoy esperando tu regreso mi vida, mi Santiago, mi Nicolás o mi Gala, te acepto en un todo”, escribió Javier Cancinos y lo compartió en la cuenta de Facebook "Buscando a Gala Cancinos".

"Hola Amor mío, circulan nuevamente algunos comentarios de que debo llamarte de tal o cual forma, lo primero que tengo que decirte vida mía es que, desde que estuviste en la panza de tu mamá fuiste el amor de mi vida", dice un fragmento del texto, y prosigue: "Hay personas que opinan y quieren causar un malestar mayor del que vivimos día a día. Amo a la personita que está en tí... Sí la identidad de género fuere lo importante para tí estoy contigo y solo espero tu comunicación para acompañarte en lo que sea".

La publicación del padre del joven trans habría sido en respuesta a Fede Anto Puñales, un influencer uruguayo que en sus redes sociales sostuvo que en lugar de buscar a "Gala Cancinos" se debería buscar a "Santiago Cancinos", para respetar su identidad de género.

Además, el influencer compartió en su cuenta de Instagram los mensajes que había intercambiado con el joven buscado.

"¿Por qué les cuento esto? primero para que todos busquemos a Santiago Cancinos y no a Gala Cancinos, Gala Cancinos no existe, él se siente Santiago. También les cuento esto para que vean y entiendan cómo un comentario, un no esfuerzo de respetar la identidad del otro puede llevar a esto, a que la persona que tanto queremos desaparezca, ¿entienden?", difundió en una publicación que se viralizó aunque luego fue eliminada de su cuenta de Instagram.

