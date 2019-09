Por Ricardo Filighera

En coincidencia con el caso de Brenda Barattini (intento de homicidio calificado), que, justamente, fue condenada por la justicia cordobesa a 13 años de prisión por el corte de pene que le hizo a su amante a fines de 2017, en la presente nota recordaremos la visita a nuestro país de un personaje ultramediático que impactó en los medios de comunicación social de aquel entonces. En efecto, el 18 de abril de 1994, en un vuelo de la empresa Lan Chile, arribó el mutilado John Wayne Bobbitt al Aeropuerto de Ezeiza.

Cabe recordar que Lorena Bobbitt le cortó a John su miembro viril tras una drástica decisión luego de soportar diferentes actos de maltrato, agudizados por la adicción al alcohol. Debido a ello, se inició una impensada ola de castración en todo el mundo, que, paradójicamente, la semana pasada volvió a tener repercusión mediática con el fallo judicial que condenó a Brenda.

A partir de esta dramática circunstancia, Bobbit obtuvo fama y dinero y especuló, de alguna manera, con este panorama. Precisamente, su visita en nuestro país tuvo como objetivo promocionar su primera actuación en un filme de características pornográficas. El mismo 20, Bobbit realizó una conferencia de prensa con nuestros medios en la confitería Áfrika del Hotel Alvear.

En charla con Crónica, Bobbit señalaba por esos días: "Me encuentro en perfecto estado de salud; pueden ver mis bíceps, mi pecho o cualquier parte de mi cuerpo". El ex marino señalaba que "el video que ustedes podrán ver cuenta toda la historia con Lorena, antes y después del incidente. El corte de mi pene no está de manera muy explícita, porque normas legales impiden escenas de extrema violencia. De todos modos, es lo más realista posible".

En relación con los presuntos castigos propinados hacia su ex mujer, Bobbit declaró que "en el juicio que ella me hizo por esas causas fui declarado inocente; en consecuencia, quedó bien claro que Lorena no decía la verdad".

Sobre la relación con Lorena, añadió que "legalmente aún continúa siendo mi esposa, aunque no tengo el menor interés de reanudar la relación. Es más, desde el episodio de mi mutilación, no he vuelto a hablar con ella ni tampoco quiero hacerlo por otro motivo".

Sin alejarnos del mencionado tema, puntualizó: "Todo lo que me sucedió me permitió hacerme conocido. Viajé por varios lugares del mundo para difundir este video y, por otra parte, realicé diferentes presentaciones y gané mucho dinero".

La escena del "crimen"

En un apartado con Crónica, en la discoteca Áfrika, John Wayne Bobbitt recordó aquel trágico episodio: "Apliqué presión en mi zona íntima antes de buscar la ayuda de un amigo, que gritó desaforadamente. Al llegar al hospital, los médicos me preguntaban de qué parte del cuerpo emanaba la sangre. Me pidieron ver las muñecas, pero yo les señalé mi pene para explicar de dónde provenía la hemorragia. Los médicos, cuando vieron la herida, se espantaron".

Cabe recordar que Lorena había dejado la escena del crimen con el pene en la mano. Lo tiró en un campo desde la ventana de un vehículo Mercury Capri. La policía encontró el miembro y lo llevó al hospital en una caja de salchichas que se encontraba llena de hielos.

El tremendo caso produjo, en ese entonces, una enorme grieta en la sociedad internacional. Lorena fue juzgada, aunque un rapto temporal de demencia habría sido lo que provocó el ataque. Por su parte, según afirman todas las crónicas periodísticas de ese entonces, John Wayne Bobbit violó a su esposa en total estado de ebriedad.

Cabe recordar que la visita del particular personaje generó un repudio generalizado de varios sectores políticos y también de la sociedad argentina. En este sentido, la concejala Patricia Siracusano había presentado un proyecto para que el Concejo Deliberante porteño declarara "persona no grata a Bobbitt por los actos de prostitución encubierta programados por el norteamericano". Por otra parte, el Consejo Nacional de la Mujer repudió el paso de Bobbitt y de todas las actividades que desarrolló en nuestro país. En este sentido, su directora, Virginia Franganillo, expuso que se trataba de "una falta de respeto a los derechos humanos mínimos". Agregó, en este sentido: "Es un caso testigo de uno de los flagelos sociales más extendidos: hacer de él un hecho rentable y exhibible exige una condena desde el punto de vista ético y legal".

Preocupaciones del mismo tenor, en tanto, fueron expuestas desde otros sectores. En este caso, Piera Oria, coordinadora del Taller Permanente de la Mujer, fue contundente al afirmar: "Es un hecho lamentable, posible por concepciones patriarcales arraigadas en los medios de comunicación. Su manejo puede conducir al manejo de la ocultación de la violencia que le dio origen".

Por su parte, Zita Montes de Oca, entre ironías y resoluciones jocosas, expresó: "¿Qué porcentaje de sus ganancias le va a dar a Lorena? Ya que, si no fuera por ella, John no se habría hecho famoso. Debe agradecer también a este mundo primitivo que tomó todos estos hechos como un verdadero show".

La presencia de este particular personaje mediático en nuestra sociedad, como se puede apreciar con todos estos testimonios, había generado un singular repudio y un gran rechazo.

Una mirada también fundamental en relación con la visita "artística" que hacía en nuestro país el amputado y ex marino estadounidense era motivo de riguroso análisis desde el plano de la intelectualidad.

En efecto, el psicólogo Mauricio Abadi, especialista, como se recordará, en temas sexuales, destacó: "Yo lo podría definir como el mito de la omnipotencia recuperada. Bobbit era un hombre omnipotente que castigaba a su mujer de manera impune y cotidiana. Luego pasó a ser un impotente total debido a la circunstancia de su mutilación. Pero, finalmente, y gracias a la ayuda de la ciencia, recuperó su omnipotencia sexual. La sociedad está construyendo un nuevo mito, como lo hace desde sus orígenes". Abadi agregó, en este sentido, que "el sensacionalismo creado en torno a este personaje responde a motivaciones fundamentales de las relaciones humanas: sexo, erotismo y angustia de castración". Exponiendo cuidadosamente los conceptos a desarrollar, destacó el psicólogo: "Se suma la idea, ligada a la lucha histórica entre los sexos, que los hombres pueden ser desposeídos del adminículo que los enorgullece, pero, a la manera del ave Fénix, pueden contribuir a la resurrección de este adminículo".

Por su parte, la ingeniera Liliana Pchalidy, presidenta de la Fundación Alicia Moreau de Justo, hizo su aporte con el siguiente testimonio: "Si la puñalada la hubiera recibido en la oreja, nada habría pasado. Bobbitt busca ganar plata con su situación personal".

El rechazo, entonces, de sectores vinculados al universo de la mujer y la defensa de sus derechos contrastaba, entonces, con lo que sucedía en aquellos ámbitos que solamente buscaban explotar económicamente el episodio mediante los shows que iba a llevar adelante el marino estadounidense. Una mirada, reiteramos, pretendía analizar y escrutar el episodio de una manera seria, responsable y vinculante a la defensa de los derechos humanos, puntualmente, en tanto que la otra perspectiva, como señalamos, pretendía (desde la acción del principal protagonista de esta historia) sacar provecho al máximo, hasta donde se pudiera, en términos de negocio.