El caso del hombre de 32 años que mató a su hijo de tres años y luego se quitó la vida en Tucumán, conmociona a toda la provincia. En ese contexto, familiares y amigos de Maximiliano Lazarte, autor del impactante episodio, expresaron sentidos mensajes de despedida dirigidos a los dos fallecidos.

"Todavía no lo puedo creer, no lo entiendo, no me explico que carajo te pazo. Como si no supiera por cuántas caídas, accidentes, tropezpnes, tristezas fueron las que pasaste en tu vída, y aún así siempre te volvías a levantar más fuerte que nunca, tal vez nunca llegue a entenderlo", se lamentó Julio Asfora, un amigo de Maximiliano a través de la red social Facebook.





El caso que aún es materia de investigación ocurrió en el barrio Néstor Kirchner, situado al sur de San Miguel de Tucumán, el lunes al mediodía. "Espero que descanses en paz, vos y ése ángel hermoso de Máximo. Te extrañaré siempre hermano, y te llevaré siempre conmigo", expresó Asfora en el mensaje que publicó, en el cual se refleja cierta sorpresa respecto al trágico episodio.El caso que aún es materia de investigación ocurrió en el barrio Néstor Kirchner, situado al sur de San Miguel de Tucumán, el lunes al mediodía.

Emilse Toledo, otra de las allegadas de Lazarte, manifestó su dolor por la drástica decisión. " No soporto el dolor de tu decisión, con el alma destruida por mi chiquito Máximo y por vos, te despido suplicando que descansen en paz los dos".

"Hoy la vida nos golpea fuerte y nos quita a dos seres tan amados, creo que jamás sentí tanto dolor en mi vida, es desgarrador vivir este momento. Gracias por ser un padrino tan maravilloso para mi hijo", escribió Toledo en su publicación de Facebook.

De acuerdo a las primeras informaciones obtenidas en el marco de la investigación, los padres del menor de tres años se habían separado semanas atrás y mantenían una disputa familiar por la tenencia del niño. Por esta razón se cree que el móvil del crimen tendría que ver con este tema.



Las primeras actuaciones son realizadas a cargo del Comisario Mayor, Jorge Dib, quien confirmó que la Policía de Tucumán investiga la muerte de ambos.



Además, en la causa también participa personal del Ministerio Público Fiscal que trabajó en el lugar.