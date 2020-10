Elba Eliana Mendilaharzu murió a los 29 años, tras estar más de dos meses internada por el brutal ataque de Marcos Ponce, su pareja, acusado por femicidio en grado de tentativa.

"Mi hija merece justicia y no merece estar ahí. Que Ponce tenga reclusión perpetua y que no salga más de la cárcel. Pido justicia por ella, no merecía tanto dolor, era tan madraza y guerrera mi muñeca hermosa", dijoa a Télam la madre de la víctima, María de los Ángeles Zárate.



Mientras que Rocío, la hermana menor de Elba, publicó en su muro de la red social Facebook un mensaje dirigido al acusado: "Ojala pagues todo lo que hiciste, sorete, no mereces el perdón de Dios" (sic).



"Me duele porque mi sobrina se queda sin su madre, sin ese calor que ella le brindaba, sin el cuidado que ella necesita; me duele porque ella ya no está y el cobarde hijo de p… que la mató está como si nada dentro del p… penal", sostuvo la joven.

Y luego se dirigió a su hermana asesinada: " Gracias por darme el mejor rol del mundo que es el de ser tía… Gracias infinitas, flaca".

Pedido de justicia por "Ely".





"¡Volá bien alto y mandale muchas fuerzas a tus hijitos! Acá te vamos a extrañar y vamos a cuidar muy bien de ellos, ¡de eso no te preocupes!", añadió Roció, quien describió a su hermana como una " guerrera de la vida".

Conmoción por el femicidio de Elba Eliana Mendilaharzu en Azul

El hecho ocurrió cerca de las 22 del domingo 16 de agosto en una casa ubicada en Camilo Gay al 1000, casi esquina Guido Spano Oeste, en Azul, a 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, donde Elba convivía con el imputado y ese día estuvieron con amigos y parientes, con los que compartieron un asado y bebidas alcohólicas.

Para la fiscal Gennuso, la mujer fue atacada en el interior de la habitación matrimonial de la vivienda en el marco de "violencia de género y maltrato habitual" por parte del acusado, quien presuntamente la "agredió físicamente con intenciones de ocasionarle la muerte, tomándola de su cuerpo y haciéndola caer al piso, luego de lo cual le propinó al menos un golpe en la cabeza".

A raíz del ataque, la víctima quedó tirada inconsciente entre la cama y la cuna del hijo de dos meses que tenía con Ponce, tras lo cual fue llevada en ambulancia hasta el hospital municipal de Azul donde fue asistida en la guardia y recobró el conocimiento.

La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, la cual fue dictada por el Juzgado de Garantías 3 de Azul.