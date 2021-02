Patricia Nassutti, la madre de la joven Úrsula Nahillo, asesinada por ex novio, un policía bonaerense, dijo que el femicida "la golpeaba y la tenía amenazada de muerte".

"Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló. Cuando ella pidió auxilio la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?", se preguntó conmocionada la madre de la víctima.

.

El policía Matías Ezequiel Martínez fue detenido poco después del femicidio de Nahillo, a quien apuñaló en su auto en una zona rural vecina a la localidad de Rojas, donde donde ambos eran oriundos.

La joven había denunciado en varias oportunidades a su ex novio, a quien Nassutti calificó de "lacra humana" que "golpeaba y tenía amenazada de muerte" a su hija.

Alertada por una familia amiga, quien le advirtió que su hija "iba a aparecer muerta", Nassutti se presentó a comienzos de año con su esposo, Adolfo, en la Comisaría de la Mujer, de Rojas, donde le tomaron la denuncia.

.

La madre de la víctima indicó que el 1 de febrero, poco menos de un mes más tarde, Martínez violó una restricción de acercamiento a Nahillo que le habían impuesto en un hecho anterior.

Cuando la mujer llevó esta información a la comisaría, contó, los agentes desestimaron su denuncia.

"Mi hija pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran", recordó.

Y agregó: "Hay varias mujeres más golpeadas por este policía" que tiene una causa por "violar a una nena discapacitada que hoy tiene 14 años".