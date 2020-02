Desde las inmediaciones del Congreso, y a poco de celebrarse una marcha en pedido de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell, Julieta Rossi la novia del joven expreso su opinión.



"Me siento respaldada, toda esta gente viene por Fer, y vienen también por sus seres queridos. La gente te apoya un montón y que estén acá, tres horas antes abajo del sol es tremendo. Todo esto se armó para Fer", dijo a Crónica HD.



Tras la consulta indicó: "Me siento respaldada, esto se volvió una causa nacional, lamentablemente tuvo que pasar esto para que se vuelva una causa nacional".



Sobre el desarrollo de la Justicia con respecto a la causa señaló: "Me parece que esta actuando bien, yo no tengo mucho idea pero creo que está actuando bien".

"No, nadie. Tampoco, no se si me interesa capaz recibir un mensaje",comentó sobre si recibió el llamado de la familia de alguno de los imputados. "Si se comunicó conmigo Pablo Ventura, para darme apoyo y pedir Justicia".



"Parece que son unos nenes chiquitos", indicó ante la consulta sobre que piensa cuando escucha las declaraciones de los rugbiers detenidos que manifestaron "nadie quería que pase lo que pasó". Luego agregó "como que no tienen conciencia de lo que hacen. Porque entonces así quedaría afuera cualquiera ... ´no quise que pase lo que pasó´, cualquier asesino hace lo que se le canta y está afuera, la verdad no me parece".



Más tarde respondió, sobre como se preparó para este día: "No sé, fue bastante bueno a diferencia de la mayoría de todos los días. No sé, saber que veníamos acá y que todo esto estaba preparado para él, y recibir tantos mensajes de apoyo por el día de hoy, me lo hicieron sentir".

Sobre la fecha dijo: "Hace un mes que extrañas a la misma persona y no está, pensando que no es así, y es así, pero hoy...no sé, hoy me siento acompañada y hoy estamos todos pidiendo por lo mismo".



"Camino por la calle y la gente me abraza, voy en el subte y también me dan una palabra o me tocan el hombro, te sentís acompañado, sentís que no está solo", dijo compungida y comentó sollozando que cuando ve la cantidad de imágenes y videos que se difunden de los hechos: "siento impotencia, lloró cuando lo veo porque es verlo vivo caminando por la calle y saber que en la próxima imagen está muerto, y es horrible".