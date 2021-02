“¿Cómo un tipo como este, con antecedentes de haber violado a una menor discapacitada, con 18 denuncias por violencia de género, podía andar por la calle? Si acá cuando venís por la ruta 188 pasás a 41 kilómetros por hora y enseguida te multan…”.

Con la incomprensión atravesando su dolor, Miguel Angel, el abuelo de Ursula Bahillo, habló de la tragedia que vive su familia luego de que la chica apareciera asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas.

Miguel Angel está jubilado pero, ironías del destino, compartió profesión con Matías Martínez, el femicida de su nieto: fue policía durante 31 años. “Si yo lo hubiese conocido personalmente, esto no hubiese pasado, porque me habría dado cuenta enseguida de qué clase de tipo era. Lo que ocurre es que yo vivo en Junín y como soy mayor y paciente de riesgo, no podía venir a Rojas por la pandemia. En la familia no sabíamos lo que estaba pasando, Ursula nunca contó nada, las amigas tampoco. Si yo lo hubiese conocido…”, insistió Miguel Angel en diálogo con Crónica HD.

Como todos los miembros de su familia, el abuelo de Ursula exige justicia. “No puedo decir al aire lo que pienso porque voy a ir preso. Pero he jurado ante Dios que el día que ese tipo ponga un pie por la calle, no no la va a contar más”, dijo de manera enigmática.

En su opinión, la responsabilidad de que Martínez estuviera en servicio pese a todas las denuncias en su contra fue de los jefes policiales que así lo consintieron. “Yo nunca vi un loco trabajando. Eso de la licencia psiquiátrica que le dieron era mentira, lo hicieron para zafar. Y el médico que firmó esa carpeta también las va a pagar”.