En medio del dolor, Agustín Silva, hijo de Pablo Silva de 47 años, uno de los tres bomberos que junto con Cristian Ragazzoni y Gabriel Fedeli, perdió la vida en el incendio de Caseros el martes pasado, acusó que el episodio fue consecuencia de una negligencia y reclamó justicia por su padre y los demás fallecidos.

El fatídico hecho ocurrió, en el quinto piso de un edificio ubicado sobre avenida San Martín 1351, casi esquina Marco Polo, de la citada localidad bonaerense. La primera hipótesis es que el fuego se habría originado como consecuencia del desperfecto en una estufa eléctrica de un departamento.

Al respecto, Agustín, uno de los tres hijos de Pablo, utilizó sus redes sociales y dio su versión del hecho del cual sentenció que "no fue un accidente común y corriente" a la vez que pidió explicaciones a las autoridades pertinentes.

"Mi viejo fue uno de los bomberos fallecidos en el incendio del martes en Caseros. Quizás hayan visto en los medios que se culpa su muerte al monóxido de carbono y hasta se ha dicho que subieron a hacer su labor sin estar equipados como correspondía la situación", escribió el joven. Sin embargo, remarcó que "quienes conocían a su padre" saben que "jamás hubiese sobrestimado una situación, siquiera un mínimo detalle".

"Acá hubo una negligencia pura que podría haber evitado tres muertes. Quién autorizó el poder de habitar ese edificio? Sabés la respuesta, Diego Valenzuela?", sentenció el joven en alusión directa al intendente de Tres de Febrero. Además adjuntó en la publicación los mensajes de los vecinos en los que le reclamaban lo que ocurría a la administración del edificio.

A través de su cuenta de Twitter, Agustín denunció que desde hacía cuatro meses los vecinos "venían reclamando a la inmobiliaria “OMAR MARTINEZ” las condiciones en la que se encontraba todo esto". "Obviamente no tuvieron respuesta y pasó lo qué pasó. Para que entendamos BROTABA AGUA DEL PISO Y LAS PAREDES", agregó sobre la dramática escena en la que su papá Pablo perdió la vida.

Aunque admitió no ser especialista en el tema, el joven expresó: "El incendio provino de una estufa eléctrica que a mi entender si se genera un corto logra saltar la térmica, pero el agua que debía haber dentro de las instalaciones electricas generó el desmadre y seguramente haya generado una siguiente explosión que sorprendió a mi viejo y cia".

Y añadió: "Obviamente no estoy lo suficientemente capacitado para hablar de temas técnicos, pero si quiero recalcar que no fue un accidente común y corriente, que no enfrentaron mal la situación y subieron desprotegidos, que el causante no fue 100% el monoxido de carbono".

No obstante, el joven prometió reclamar Justicia y que paguen los implicados. "Vamos a ir hasta el final para que nadie mas tenga que pasar por la situación de mi familia y la de Ragazzoni y Fedeli. La inmobiliaria "Omar Martinez", la constructora Fasani y @Municipalidad3F nos deben una respuesta que aquí vamos a estar esperando", expresó, a la vez que aprovechó el posteo para agradecer el apoyo diario que recibe de parte de los vecinos, su familia y amigos.

El hecho

Cabe destacar, que el fuego se originó, el martes por la mañana, en el quinto piso de un edificio ubicado sobre avenida San Martín 1351, casi esquina Marco Polo. En el lugar trabajaron cerca de 10 dotaciones de bomberos pertenecientes a distintos distritos del Conurbano, y un vecino inhaló monóxido de carbono y tuvo que ser atendido en la vereda.

Por el hecho se inició una causa judicial bajo la caratula de incendio en la UFI N° 7 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Diana Mayko. El edificio fue evacuado en su totalidad y el fuego quedó finalmente controlado.