Las compañeras de militancia de María Florencia Gómez Pouillastrou, la activista feminista de 35 años que el lunes fue hallada asesinada en un pastizal cercano a la ciudad santafesina de San Jorge, la describieron como "una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera" y pidieron justicia por el femicidio.



"Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del Partido Comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense", comienza el texto que publicó en su cuenta de Facebook la organización Las Chuecas, espacio que la víctima fundó junto a otras mujeres con las que continuaba militando.



Las integrantes del espacio lamentaron su asesinato, escribieron que "le afanaron la vida" y consideraron que "este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual".

María Florencia Gómez Pouillastrou, la activista feminista de 35 años asesinada.

"Honrémosla alzando nuestras banderas, ardiendo este sistema capitalista y patriarcal, batallándole codo a codo, exigiéndole al Estado que nos arroja a la yuta suerte, a esta Justicia machista que deja impune y sueltos a tanto violentos, abusadores y feminicidas, a nuestros legisladores que se ponen a debatir en una retórica absurda si crear o no leyes que nos amparen, que nos visibilicen, que nos igualen", sigue la publicación.



En esa línea, agrega: "Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora".



"Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar", finaliza el comunicado.