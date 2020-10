Una testigo de la explosión del bar de San Miguel relató como fueron los momentos posteriores a la tragedia que causó la muerte de Lucía Costa y dejo a otros ocho heridos, tres de los cuales permanecen internados.

La mujer, de nombre María, estaba cenando con sus hijas dentro del salón, cerca de la puerta que daba al patio interno, cuando de golpe empezó a ver chicos que salían corriendo, pero hasta ese momento no había advertido el fuego.

"Vinieron dos chicos y nos pedían ayuda. Le arranqué la remera a uno, se la corté como puede para poder apagarle el fuego", contó.

En ese momento, fue cuando María pudo ver a Lucía: "Cuando me doy vuelta, porque mi hija gritaba que se estaba prendiendo fuego todo, veo a una chica con la cabeza incendiada que se da contra el vidrio. Solamente se movía, agarré una campera y traté de apagárselo".

Luego, recordó que se acercó un chico con un matafuegos, "pero no funcionaba". María precisó que asistió a Lucía "con una camisa o una campera de jean". Esta testimonio coincide con el del tío de la víctima, que contó que una persona le intentó apagar el fuego a su sobrina y, luego, apareció otra con un matafuego.

María contó un detalle estremecedor: en medio de la desesperación de los amigos de Lucía intentaron apagarle el fuego a los golpes. "Cuando yo me acerco a la puerta veo a los chicos que le pegaban aptadas para apagarle el fuego, les digo que no le peguen porque no se lo iban a apoder apagar", recordó la testigo.

Y señaló: "La chica cae al piso y ahí le pudimos apagar el fuego. Luego, se cubrió todo de humo negro". En ese momento empezó a sentir picazón en la garganta y buscó a sus hijas para comprobar que estén a salvo."La chica quedó tirada ahí e intentamos salir a afuera porque era demasiado el humo", agregó

La testigo apuntó contra los dueños del lugar. Primero ,explicó que en el bar "hay una puerta que se abre al costado, pero estaba cerrada". Por lo que, como contó el padre de Lucía, el lugar no cuenta con una salida de emergencias.

En medio del incendio y la conmoción, María aseguró: "Los dueños no fueron capaces de hacer nada, ni asistir a los chicos, todo lo asisitimos nosotros que estábamos ahí".

"El dueño y la meseras no hicieron absolutamente nada. Estaba al lado mío el dueño, con las manos en el bolsillo. Cuando llegaron los bomberos nos fuimos a la vereda de enfente y uno de los dueños vino y se paró al lado mío a mirar", cagregó.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4, especializada en delitos culposos, del Departamento Judicial de San Martín y la fiscal Tamara Vaisman imputó a la mesera, al encargado y al dueño del local, y dio comienzo a la investigación por "homicidio culposo". El bar, además, fue clausurado.

La familia de Lucía convocó a una manifestación para el próximo miércoles a las 16 horas en la Plaza San Martín de San Miguel y acusaron al personal del bar de haber hecho “abandono de persona”.