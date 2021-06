Una nena de 12 años, y sus hermanitas de 10 y 5, relataron a los investigadores cómo era el calvario que sufrieron mientras quedaban al cuidado de su padre y su hermano mayor, de 26, que abusaron de ellas en reiteradas oportunidades en la vivienda familiar de la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón.

La denuncia fue radicada a mediados del último mayo. De acuerdo al relato de las víctimas, las violaciones ocurrieron de manera reiterada entre diciembre del año pasado y abril de este año en un domicilio del barrio Las Lomas.

.

El ahora detenido y padre de las nenas, identificado como R.V.M., de 60, las amenzó y ultrajó en reiteradas oportunidades; e incluso participó al menos una vez en los abusos que cometía su hijo mayor, identificado como F.D.M., contra las menores de edad, aseguró una de las víctimas en una declaración en cámara Gesell.

Según detalló la nena de 12 años, en esa oportunidad, R.V.M la sujetó de los brazos, le tapó la boca y la mantuvo retenida para que F.D.M la violara.

“Mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca, y me tocaba por delante y por detrás. Me tocaba con el 'coso' de abajo”, relató la pequeña sobre otro episodio que sufrió, según consignó Infobae.

.

En los estudios médicos realizados en el Hospital Grierson detectaron que la víctima de 12 años contrajo una enfermedad venérea y tiene lesiones compatibles con una violación.

Especialistas que asistieron a la mayor de las hermanas también comprobaron el daño mental que le causaron los abusos, ya que manifestó que había intentado suicidarse.

El padre y abusador de las nenas fue detenido y se negó a declarar.

Tras estas pruebas, el padre fue detenido, se negó a declarar y quedó alojando en una celda de la Comisaría 1° de Presidente Perón imputado por abuso gravemente ultrajante agravado, en calidad de partícipe necesario, y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad.

Su hijo mayor, por su parte, está prófugo y es buscado por la Policía acusado de abusos sexuales reiterados cuádruplemente agravados: por ser el autor hermano de las victimas; por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual; por resultar un grave daño en la salud mental; y por realizarse entre dos personas. Además, como a su padre, está acusado de corrupción de menores agravado respecto de las tres víctimas.

El fiscal que interviene en el caso, Juan Cruz Condomi Alcorta, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Presidente Perón, ordenó el secuestro y análisis del teléfono celular de R.V.M para analizar llamadas y mensajes de texto y de WhatsApp.