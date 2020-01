Raúl Bravo (54) fue asesinado junto a su pareja Graciela Holsbak (54) y la nieta de ésta Alma Manino (5) en las primeras horas del Año Nuevo en una vivienda situada en la localidad platense de Melchor Romero. El hijo del hombre, Martín Bravo, reveló a Crónica HD el último audio que le envió su padre minutos antes de morir: "Te quiero mucho y sabés que te deseo lo mejor a vos y tu familia".

Bravo aseguró que recibió el audio de su papá a través de WhatsApp a las 20 del martes 31 y le respondió a las 0.37 del miércoles, pero éste último mensaje nunca le llegó. La última conexión de la víctima era a las 0.33.

"Bueno hijo, que termines bien el año. Que lo empieces. Te quiero mucho y sabés que te deseo lo mejor a vos y tu familia. Mandale un besito grande a mi bebé y cuidate. Te quiero mucho. Te amo hijo", manifestó Raúl. Minutos después, según establecieron los peritos, recibió una decena de lesiones y un corte a la altura del corazón que le provocó la muerte.

Holsbak tenía al menos 13 cortes en su cuerpo y una herida mortal en la zona del abdomen; mentras que Alma, la nieta de la mujer, fue hallada descuartizada dentro de una bolsa.

LEÉ TAMBIÉN: Estremecedora autopsia: triple homicida uso cuchilla como si fuese un látigo

"Escucharon la tranquilidad de mi papá y el amor que emanaba conmigo y su nieta. Son cosas que no se recuperan pero tenemos que ser fuertes por la familia y salir adelante", aseguró Bravo a Crónica HD.

Respecto a la relación de su padre con el hijo de 17 años de Graciela, Exequiel Omar Horacio Sanso, con quien convivían en la casa y es buscado desde el día del crimen. "En este último tiempo, me contó que tenía mala relación con uno de los hijos, no dijo cuál era. Siempre que tuvo peleas con su esposa era por ese tema", explicó Bravo.

Además informó que personas aseguraron haber visto al adolescente cerca del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con las manos vendadas y descartó que el crimen fuera cometido por "venganza" contra su padre o la familia.

LEÉ TAMBIÉN: Buscan casa por casa al sospechoso por el triple crimen de Melchor Romero

Concluyó: "Quiero que Exequiel aparezca para que esclarecer el caso, yo no lo acuso de nada hasta que no se vea en las pruebas. Al ver que es un chico menudo, no creo que haya podido arrastrar a mi papá, yo creo alguien lo ayudó, a pesar de que las pericias dicen lo contrario".