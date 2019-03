Un psicópata asesinó salvajemente a balazos en la cabeza a Carmen Alejandra Luján, una joven de 30 años, con la que pretendía mantener relaciones sexuales, en un cruento suceso que se registró en la localidad bonaerense de Caseros, en el partido de Tres de Febrero. El autor del crimen se entregó ante los integrantes de la Policía de la Ciudad. La joven trabajaba en el Ferrocarril San Martín.

Velatorio de Carmen Alejandra Luján, empleada ferroviaria de la línea San Martín, quien fue asesinada por su mejor amigo el pasado 04/03/19 con dos tiros en la cabeza.



Cuando Carmen arribó a su departamento se encontró con que un hombre la estaba esperando en el living de su propia casa. Era Sergio Elbio "Teco" Fernández de 35 años, un amigo muy unido de Carmen que conocía desde hace varios años. El hombre empezó a reprocharle que ella no quería que fueran novios. Desde que se conocieron, le explicó que sólo lo veía como amigo, que agradecía la relación que habían entablado pero que de ninguna manera iba a aceptar reclamos.

La mañana del domingo, cuando el hombre todavía se encontraba en la casa, la joven dialogó con su hermana. Le contó del episodio con "Teco" y que a pesar del tenso momento, "todo estaba bien".

Imagen que la hermana de la victima compartió en su Facebook.

La hermana de la víctima, María, contó que "él era artesano. Trabajaba en los talleres cuando mi hermana entró. Mi papá, que también era empleado, los presentó. Desde ese momento, él manifestó el amor por Carmen y se hicieron amigos. Muy amigos".

No obstante, confesó que no era una amistad usual. Cuando la joven le reveló a "Teco" que solo lo quería como amigo, este eligió volverse parte de su familia. Él solo estaba tratando que Carmen con el tiempo le diera una chance. "Nosotros lo conocimos y era muy amable. Era de una personalidad sumisa, nunca contestaba mal. Siempre estaba de buen humor y le expresaba todo lo que sentía a mi hermana. Ella siempre le dijo que sólo eran amigos y que así se iban a mantener. Pero eso no le importaba y le hacía regalos todo el tiempo. Estaba obsesionado, pero nunca imaginamos que iba a pasar de eso. Creímos que estaba todo controlado", expresó Maria.

El asesino junto a la familia de la Carmen Lujan.

Y contó que de a poco se empezó a obsesionar más. Cuando uno de los hermanos de Carmen falleció en un accidente de tránsito, toda la familia se hizo un tatuaje para homenajearlo. Y "Teco" se hizo el mismo. Además, también se tatuó CAL, las iniciales de su mejor amiga. "Yo entiendo que la quería, pero ¿quién se tatúa el nombre de un amigo? Nadie", dijo María.

Fernández comía con la familia de la joven aunque ella no estuviera presente, ayudaba en las tareas domésticas y hasta expresaba su amor por todos en las redes. Era como un hijo más.

"De él no sabíamos casi nada. Sé que tiene un hijo de 12 años y una ex mujer que le puso una perimetral. Esto contado por él mismo. Su mamá vive en Parque Patricios y hace un año más o menos que estaba desempleado porque lo echaron del ferrocarril por un fraude que cometió", reveló la mujer.

"En el último tiempo se puso más denso. Todo el tiempo le recriminaba y le pedía explicaciones. De hecho estaba enojado porque se iba de viaje a Cuba, ya que creía que mi hermana 'lo iba a olvidar'. Pero no entendía que era un simple viaje de vacaciones", lamentó María.

la joven de 30 años estaba en el piso sobre un gran charco de sangre.

El sábado, el "Teco" le dijo a Carmen que tenía que ir al barrio de Parque Patricios porque a su hermano supuestamente lo habían apuñalado. La joven acompañó a su amigo. "Al final nada de eso fue cierto. Simplemente era parte de un plan premeditado para matarla. Estuvo toda la noche en el cuarto de al lado, dijo lo del hermano, planificó todo y hasta quiso simular un suicidio. De eso estoy segura", detalló mujer.

Intervino en la causa, que fue caratulada " Homicidio", la doctora Marcela Edith Costa, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de San Martí.