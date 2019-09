Un crimen, o un suicidio. Entre esas dos versiones se encierra la horrible muerte de Carla García: falleció por las complicaciones respiratorias que le ocasionó tener el 80% de su cuerpo quemado. Su marido dijo que ella se quemó sola, luego de una fuerte discusión desencadenada por un mensaje de Whatsapp, de otra mujer. Su familia dice que hubo maltratos previos, y que ella no haría eso.

En el medio, un intento de arrojarse de un puente, algo que no pasó a mayores porque el hijo más grande de la pareja, lo habría evitado. Y también un mensaje de Facebook de una mujer que parecía cansada de su vida.

"Quisiera mi vida cambiada pero sólo estoy mal. Quisiera que todo sea como una nube pasajera, pero no se puede. Volver el tiempo atrás para poder ser feliz", comienza diciendo el mensaje. Sobre el mismo habló su propio hermano en diálogo con Crónica HD.

No me arrepiento sólo de mis 3 hermosos hijos que tuve, pero sí de todo lo demás. Vivo y viviré sólo por no dejar a mis hijos solos en este mundo de mierda. LOS AMO MUCHO BENJAMÍN, ROMEO Y MILENA", cierra diciendo la mujer.

El posteo ocurrió una semana antes del fatídico desenlace que aún es objeto de investigación para la Justicia. Fue recordado por el hermano de la joven y también por sus amigas, quienes lo replicaron en las redes sociales y también la despidieron con tristeza.